«Уникальная концепция, гордость Монако!»: 5 ключевых моментов о реструктуризации рынка Кондамин

Рынок Кондамин, расположенный у подножия Скалы между Пляс д’Арм и улицей Терраццани, всегда был излюбленным местом монегасков. После реконструкций 1992 и 2012 годов рынок вновь ждут перемены: в начале 2027 года начнется новый этап в его истории © Мэрия Монако

Рынок Кондамин — не просто место для покупок, а настоящая артерия городской жизни. В 2027 году он предстанет в обновленном виде: более современным, удобным, но по-прежнему с сохранением своей атмосферы и традиций.

«Это проект для всех». Во вторник, 4 марта, в мэрии Монако прошла пресс-конференция, на которой мэр Жорж Марсан вместе со своими заместителями и коллегами представил масштабный проект по реструктуризации рынка Кондамин.

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«Рынок — это не просто торговая площадка или место для обеда. Это точка притяжения, где встречаются люди разных поколений, общаются, делятся новостями и радуются жизни. Я всегда считал его важным для Монако и приложу все усилия, чтобы обновленный Рынок Кондамин стал лучшим пространством для жителей и гостей нашего города», — подчеркнул мэр.

© Мэрия Монако

Главная задача проекта — обновить рынок, сделав его более удобным, безопасным и современным, но при этом сохранить его атмосферу и характер. Здание не будут сносить, а тщательно модернизируют. Этот проект стал ключевым для мэрии на ближайшие годы, а его бюджет оценивается в 10-12 миллионов евро, которые будут выделены исключительно городскими властями.

В 2026 году Рынок Кондамин закроют на реструктуризацию на целый год

1. Учет мнения посетителей

Прежде чем приступить к работам, мэрия провела опрос среди посетителей и торговцев, чтобы понять их пожелания и ожидания. Анкета с 17 вопросами была доступна прямо на рынке и в приложении Your Monaco.

В опросе приняли участие более 1 000 человек. Среди главных запросов: больше мест для сидения, улучшенная вентиляция и температурный режим, более комфортные санитарные условия. Люди хотят, чтобы рынок сохранил свою теплую, семейную атмосферу, но при этом стал более современным и удобным для мероприятий. Также особое внимание уделено расширению ассортимента органических и местных продуктов.

Торговцы также высказали свои пожелания, и их мнение стало важной частью проекта. Итоговый план реконструкции — это совместный труд мэрии, жителей и предпринимателей.

2. Что изменится: комфорт и удобства

Одна из главных задач — сделать рынок комфортнее. Обновленная крыша обеспечит хорошую терморегуляцию, что позволит поддерживать приятную температуру в любое время года. Улучшится вентиляция, запахи от приготовления пищи больше не будут мешать посетителям, а современные системы отопления сделают пребывание на рынке еще приятнее. Также появятся новые туалеты, включая удобства для людей с ограниченной мобильностью.

Количество мест для посетителей увеличится почти вдвое: вместо 160 станет 300, включая семейные зоны и трансформируемые пространства, которые можно адаптировать под разные форматы мероприятий.

© Жером Эн — The A Group

В оформлении интерьера будут использованы натуральные материалы — дерево и керамика, появятся большие окна для естественного освещения и приятное теплое освещение. Также установят два больших экрана для трансляции мероприятий.

Что касается парковки, ее немедленного расширения не планируется. Вместо этого мэрия рассматривает более масштабный городской проект для решения этой проблемы в будущем.

© Жером Эн — The A Group

4. Экологичный и современный подход

Реконструкция рынка проходит в рамках стратегии устойчивого развития. Будут установлены солнечные батареи, современная стеклянная крыша с энергосберегающими технологиями, а также использованы экологически чистые материалы.

Проект доверили архитектору Жерому Хайну и реализуют в рамках сертифицированного подхода BD2M (Bâtiments Durables Méditerranéens de Monaco) с целью получить Серебряный сертификат. Главное – обновить рынок, сохранив его монегасскую самобытность, а также создать современное, удобное и экологически ответственное пространство.

5. Временные изменения на время работ

Реструктуризация рынка начнётся в январе 2026 года и продлится примерно 13 месяцев. Чтобы не нарушать полностью его работу, Рыночный зал временно закроют, но более 20 торговцев продолжат свою деятельность на Рыночной площади. Также будут организованы временные площадки с 150–200 местами, чтобы покупатели могли комфортно делать покупки.

До июня мэрия проведет встречи с каждым торговцем, чтобы обсудить переходный период и индивидуальные условия работы. Киоски на площади д’Арм продолжат работать в обычном режиме, но детскую игровую зону временно закроют.

Экзотический сад, новая медиатека и современный концертный зал — ключевые проекты Мэрии Монако в 2025 году