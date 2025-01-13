Экзотический сад, новая медиатека и современный концертный зал — ключевые проекты Мэрии Монако в 2025 году
В интервью журналу «Жизнь нашего города» (Vivre ma ville) мэр Жорж Марсан поделился ключевыми проектами, запланированными на 2025 год. Мы представляем вам самые значимые из них.
Новая медиатека имени Принцессы Каролины
С 1 января 2025 года членство в медиатеке станет бесплатным для всех жителей. Новая Медиатека Каролины, названная в честь принцессы Каролины, начнет свою работу к концу 2025 года. Она станет современным культурным пространством площадью 2 000 м², из которых 1 200 м² предназначены для посещений. В медиатеке также будет модульный зрительный зал для проведения конференций, кинопоказов и других мероприятий.
Обновление рынка Кондамин
Жители и продавцы единогласно поддержали идею обновить рынок Кондамин, при этом сохранив его традиционное очарование. «Модернизация стартует в 2026 году и завершится в 2027. На время ремонта рынок продолжит работать на свежем воздухе в специально обустроенной уютной зоне. Главная идея проекта — сохранить теплую, дружелюбную атмосферу, которая всегда отличала это место», — подчеркнул Жорж Марсан.
Экзотический сад: новая жизнь легендарного места
«Как и в случае с рынком, технические причины стали основной причиной нынешних работ», — пояснил Жорж Марсан. Летом 2025 года после масштабной реконструкции Экзотический сад вновь откроет свои двери для посетителей.
В ходе работ территория была обновлена, сохранив при этом свою историческую уникальность. Верхняя часть сада полностью переоборудована и теперь идеально подходит для проведения частных мероприятий, таких как свадьбы.
Кроме того, в саду появится новая зона для общения с современным баром, который сможет принимать гостей. Этот амбициозный проект стал возможен благодаря совместному финансированию со стороны Правительства Монако и мэрии.
Современный концертный зал
В сентябре 2025 года рядом с Медиатекой имени Принцессы Каролины появится современный зрительный зал, который станет важной культурной площадкой Монако. Он будет оснащён самой современной аудиовизуальной техникой и сможет принимать концерты, конференции, конгрессы и частные мероприятия.
Особое внимание уделено комфорту артистов: в здании создадут студию звукозаписи, которая станет доступна для местных и зарубежных музыкантов.
Новый зал также станет местом проведения значимых событий, включая празднование Национального дня. Уже в ближайшее время будет назначен руководитель, который займётся программой и организацией работы зала.
Новые ясли
Мэрия Монако продолжает поддерживать семьи и создавать комфортные условия для самых маленьких жителей. В середине января 2025 года после масштабной модернизации вновь откроются исторические ясли в Монте-Карло. Кроме того, на территории ЖК «Ида» откроются новые ясли, которые станут частью государственной сети жилого фонда и учреждений для детей.
Открытие центра «Ламартин» весной этого года
Осенью 2024 года сильные дожди нанесли серьезный ущерб комплексу «Ламартин», из-за чего его пришлось временно закрыть. Мэрия быстро среагировала, перенаправив запланированные мероприятия в Медиатеку и Дом ассоциаций. «Работы должны быть завершены следующей весной», — пообещал мэр.