Экзотический сад, новая медиатека и современный концертный зал — ключевые проекты Мэрии Монако в 2025 году

В последнем выпуске муниципального журнала «Жизнь нашего города» (Vivre ma ville) мэр Жорж Марсан рассказал о ключевых проектах, которые мэрия Монако планирует реализовать в 2025 году. © Мэрия Монако

В интервью журналу «Жизнь нашего города» (Vivre ma ville) мэр Жорж Марсан поделился ключевыми проектами, запланированными на 2025 год. Мы представляем вам самые значимые из них.

Новая медиатека имени Принцессы Каролины

С 1 января 2025 года членство в медиатеке станет бесплатным для всех жителей. Новая Медиатека Каролины, названная в честь принцессы Каролины, начнет свою работу к концу 2025 года. Она станет современным культурным пространством площадью 2 000 м², из которых 1 200 м² предназначены для посещений. В медиатеке также будет модульный зрительный зал для проведения конференций, кинопоказов и других мероприятий.

Pеклама

Обновление рынка Кондамин

Жители и продавцы единогласно поддержали идею обновить рынок Кондамин, при этом сохранив его традиционное очарование. «Модернизация стартует в 2026 году и завершится в 2027. На время ремонта рынок продолжит работать на свежем воздухе в специально обустроенной уютной зоне. Главная идея проекта — сохранить теплую, дружелюбную атмосферу, которая всегда отличала это место», — подчеркнул Жорж Марсан.

Экзотический сад: новая жизнь легендарного места

«Как и в случае с рынком, технические причины стали основной причиной нынешних работ», — пояснил Жорж Марсан. Летом 2025 года после масштабной реконструкции Экзотический сад вновь откроет свои двери для посетителей.

В ходе работ территория была обновлена, сохранив при этом свою историческую уникальность. Верхняя часть сада полностью переоборудована и теперь идеально подходит для проведения частных мероприятий, таких как свадьбы.

Кроме того, в саду появится новая зона для общения с современным баром, который сможет принимать гостей. Этот амбициозный проект стал возможен благодаря совместному финансированию со стороны Правительства Монако и мэрии.

Современный концертный зал

В сентябре 2025 года рядом с Медиатекой имени Принцессы Каролины появится современный зрительный зал, который станет важной культурной площадкой Монако. Он будет оснащён самой современной аудиовизуальной техникой и сможет принимать концерты, конференции, конгрессы и частные мероприятия.

Особое внимание уделено комфорту артистов: в здании создадут студию звукозаписи, которая станет доступна для местных и зарубежных музыкантов.

Новый зал также станет местом проведения значимых событий, включая празднование Национального дня. Уже в ближайшее время будет назначен руководитель, который займётся программой и организацией работы зала.

Новые ясли

Мэрия Монако продолжает поддерживать семьи и создавать комфортные условия для самых маленьких жителей. В середине января 2025 года после масштабной модернизации вновь откроются исторические ясли в Монте-Карло. Кроме того, на территории ЖК «Ида» откроются новые ясли, которые станут частью государственной сети жилого фонда и учреждений для детей.

Открытие центра «Ламартин» весной этого года

Осенью 2024 года сильные дожди нанесли серьезный ущерб комплексу «Ламартин», из-за чего его пришлось временно закрыть. Мэрия быстро среагировала, перенаправив запланированные мероприятия в Медиатеку и Дом ассоциаций. «Работы должны быть завершены следующей весной», — пообещал мэр.

Камий Свара, заместительница мэра: «Я счастлива быть полезной Княжеству»