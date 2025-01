Jardin Exotique, mediateca, auditorium… I grandi progetti per il 2025 presentati dal sindaco Georges Marsan

Nell'ultima edizione del giornale locale, Vivre ma ville, il sindaco Georges Marsan ha presentato i principali cambiamenti per il 2025 ©Comune diMonaco

In un’intervista concessa al magazine del Comune di Monaco, il Sindaco Georges Marsan ha condiviso le importanti novità per il 2025. Ecco i punti salienti.

Nuova Médiathèque Caroline

Dal 1° gennaio 2025, l’iscrizione alla mediateca è diventata gratuita. La nuova Médiathèque Caroline, in omaggio alla Principessa Carolina, aprirà al pubblico alla fine del 2025. Questa struttura moderna e completamente attrezzata metterà a disposizione 2.000 m² di spazio, di cui 1.200 m² aperti al pubblico, oltre a un auditorium modulabile destinato a conferenze e proiezioni.

Pubblicità

Ristrutturazione del mercato della Condamine

I risultati di un sondaggio condotto tra i clienti e i commercianti hanno confermato la necessità di rimodernare il mercato pur mantenendo il suo carattere tradizionale: “I lavori dovrebbero quindi iniziare nel 2026 per concludersi nel 2027. Durante i cantieri, il Mercato continuerà a funzionare all’aperto in un’area molto accogliente. Fruibilità sarà infatti la parola d’ordine dell’intero progetto”, ha spiegato il Sindaco.

Il Jardin Exotique rinnovato

“Come nel caso del mercato, le ragioni di carattere tecnico sono il motivo principale dei lavori in corso”, ha precisato Georges Marsan. Dopo un’importante fase di messa in sicurezza e ristrutturazione, il Jardin Exotique riaprirà le sue porte nell’estate del 2025, pronto a stupire ancora una volta i visitatori.

I lavori hanno permesso di restaurare e modernizzare il sito, pur rispettandone l’identità. In particolare, la parte superiore del giardino è stata completamente riqualificata per consentire di organizzare splendidi eventi privati, come i matrimoni.

Tra le novità sono previste un’area pensata per la convivialità, con un bar moderno che accoglierà gli ospiti. L’ambizioso progetto è stato cofinanziato dal Governo di Monaco e dal Comune.

Un nuovo auditorium

Da settembre 2025, vicino alla Médiathèque Caroline sorgerà un auditorium ultramoderno che arricchirà l’offerta culturale di Monaco. Progettata per soddisfare un’ampia varietà di esigenze, la sala sarà dotata delle più recenti tecnologie audiovisive e potrà essere allestita per concerti, conferenze, congressi ed eventi privati.

Particolare attenzione è stata dedicata all’accoglienza degli artisti, con la creazione di uno studio di registrazione interno per i musicisti locali e internazionali.

L’auditorium sarà anche un luogo strategico per eventi culturali, come i festeggiamenti della Fête Nationale. A breve sarà nominato un direttore che supervisionerà la programmazione e valorizzerà l’offerta.

Un nuovo asilo nido

Il Comune conferma il suo impegno nei confronti delle famiglie investendo nella ristrutturazione delle strutture per la prima infanzia. Dopo gli indispensabili lavori di ammodernamento, lo storico asilo nido di Monte-Carlo sarà riaperto a metà gennaio 2025. Contemporaneamente, nel complesso Ida sorgerà un nuovo asilo nido, direttamente integrato in un’attività statale.

Espace Lamartine: riapertura prevista in primavera

A causa delle forti intemperie dell’autunno 2024, l’Espace Lamartine ha subito ingenti danni ed è stato chiuso temporaneamente. Il Comune ha reagito prontamente per trasferire le attività, in particolare nella Mediateca e nella Maison des Associations. “I lavori dovrebbero essere completati entro la prossima primavera”, ha dichiarato il Sindaco.

Camille Svara, vicesindaco: “Sono lieta di poter rendere questo servizio al Principato”