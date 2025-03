Il CHPG aggiorna la sua RM con una nuova intelligenza artificiale finanziata da Dmitri Rybolovlev

Il presidente dell’AS Monaco porta avanti il suo impegno a favore del Centro Ospedaliero Principessa Grace finanziando tecnologie all’avanguardia destinate a rivoluzionare l’assistenza ai pazienti.

Il Centro Ospedaliero Principessa Grace (CHPG) ha compiuto un nuovo passo nella sua transizione digitale grazie all’acquisizione del dispositivo SmartSpeed, una tecnologia di intelligenza artificiale all’avanguardia integrata nell’apparecchiatura per la risonanza magnetica (RM). Inaugurato mercoledì 12 marzo 2025, questo strumento innovativo non solo velocizza notevolmente gli esami, ma migliora anche la risoluzione delle immagini, consentendo ai medici di effettuare diagnosi più rapide e precise.

Il dottor Mathieu Liberatore, responsabile del reparto di risonanza magnetica, sottolinea l’impatto tangibile di questo progresso: “Con questo strumento, siamo in grado di incrementare l’attività di circa il 30% rispetto a prima. Finora eseguivamo circa 6.000 risonanze magnetiche all’anno. Lo abbiamo da circa tre mesi e già più di 1.500 pazienti hanno beneficiato di questo protocollo”.

Dmitri Rybolovlev scopre il dispositivo Smartspeed. La tecnologia è disponibile solo in due ospedali tra Francia e Monaco © Direzione della Comunicazione – Stéphane Danna

Una rivoluzione particolarmente importante per le emergenze neurologiche

Questa innovazione risulta in particolar modo decisiva nella gestione degli ictus, dove anche solo un minuto può fare la differenza. Il dispositivo SmartSpeed riduce drasticamente i tempi dell’esame, mantenendo e addirittura migliorando la qualità diagnostica.

“Il vantaggio principale è quello di poter dire a un medico d’urgenza che ci chiama per un sospetto ictus: ‘Portate subito qui il paziente’, quasi in tempo reale”, spiega il dottor Liberatore. “Possiamo ridurre la durata dell’esame in corso senza comprometterne la qualità. Prima poteva esserci anche un’attesa di un’ora. È proprio qui che si gioca la prognosi”.

Anche per i pazienti claustrofobici o ansiosi il vantaggio è notevole. “Quando gli diciamo: ‘Ci vorranno quattro minuti’, si tranquillizzano. Prima bisognava resistere per 10 minuti. In termini di comfort del paziente, è un vero vantaggio”, aggiunge il medico.

Le CHPG actualise son IRM grâce à un module d’intelligence artificielle



Le CHPG accélère sa transformation numérique avec l’intégration du module Smartspeed d’intelligence artificielle, qui améliore les performances de son IRM. Cette avancée permet de réduire significativement… pic.twitter.com/1ZGDwh1sZm — Gouvernement Monaco (@GvtMonaco) March 13, 2025

Questo progresso tecnologico è stato possibile grazie a una donazione di Dmitri Rybolovlev, presidente dell’AS Monaco, residente monegasco e medico di formazione. Presente all’inaugurazione, Rybolovlev ha potuto parlare con gli specialisti del CHPG e fare domande sul funzionamento della nuova apparecchiatura.

“Vorrei ringraziare il Centro Ospedaliero Principessa Grace e il suo direttore, Benoîte Rousseau de Sevelinges, per avermi permesso di contribuire alla modernizzazione delle attrezzature tecniche del CHPG. Essendo un medico di formazione con un interesse per le nuove tecnologie, so quanto sia importante diagnosticare le patologie mediche in modo rapido e preciso. È fantastico che Monaco disponga ora di nuove apparecchiature in grado di rilevare una serie di malattie, comprese alcune particolarmente pericolose come l’ictus. Sono lieto di potermi rendere ancora una volta utile al Centro ospedaliero e alla popolazione del Principato”, ha dichiarato Dmitri Rybolovlev.

Una risonanza magnetica eccezionale

Durante l’inaugurazione, Benoîte Rousseau de Sevelinges, direttore del CHPG, ha sottolineato l’importanza di questa nuova acquisizione: “Grazie a questa soluzione innovativa e alla generosità del donatore Dmitri Rybolovlev, l’ospedale sarà in grado di trattare un maggior numero di pazienti riducendo i tempi di attesa per la risonanza magnetica e ottimizzando l’iter del paziente. Questa acquisizione si inserisce perfettamente nel nostro obiettivo di migliorare l’esperienza complessiva”.

Questo nuovo dispositivo si aggiunge a un arsenale tecnologico già degno di nota. La risonanza del CHPG, infatti, dal 2021 è dotata anche di HIFU, ultrasuoni focalizzati guidati dalla risonanza magnetica per il trattamento non invasivo dei fibromi uterini. Una tecnologia disponibile solo in due ospedali dell’area Francia-Monaco.

Intelligenza artificiale, indispensabile per la medicina moderna

Anche Christophe Robino, consigliere di Governo e Ministro degli Affari Sociali e della Salute, ha accolto con favore questo passo avanti: “L’IA apre notevoli prospettive nella medicina predittiva e aiuta a individuare le patologie in una fase precoce. Questo investimento strategico, reso possibile grazie a Dmitri Rybolovlev, che ringrazio vivamente, dimostra l’impegno del Principato di Monaco nel raggiungere l’eccellenza nel campo della medicina, unendo innovazione tecnologica e umanità, che deve sempre guidare le nostre azioni”.

Christophe Robino con i medici del CHPG © Direzione della Comunicazione – Stéphane Danna

Il dottor Liberatore conferma l’importanza, sempre crescente, dell’IA in medicina: “La diagnostica per immagini è uno dei campi in cui questi strumenti stanno avendo un grande impatto. Spesso per innovare si implementa l’intelligenza artificiale”.

L’AS Monaco e il suo Presidente al servizio della salute monegasca

Questa donazione rientra in una lunga tradizione di sostegno al CHPG. Nell’aprile 2023, Dmitri Rybolovlev aveva già finanziato la ristrutturazione del pronto soccorso per 1,8 milioni di euro, consentendo di riunire in un’unica sede i reparti di pronto soccorso per adulti e pediatrico e migliorando l’assistenza fornita ai 45.000 pazienti che si rivolgono all’ospedale ogni anno.

Seguendo il suo esempio, anche l’AS Monaco mantiene una stretta collaborazione con la struttura. Nel febbraio 2024, il club ha inaugurato un’area di accoglienza bianco-rossa nel reparto pediatrico, con murales che raffigurano la mascotte Bouba ed elementi emblematici del Monaco. L’obiettivo del progetto era quello di “sdrammatizzare” l’esperienza ospedaliera per i pazienti più piccoli attraverso colori, giochi e peluche utilizzati per coprire le flebo.

L’AS Monaco partecipa anche ad altre iniziative a sostegno del CHPG, come campagne regolari di donazione di sangue e, dal gennaio 2024, la distribuzione di un set nascita con i colori del club a tutti i nuovi nati da genitori monegaschi o residenti.