Le module innovant a été acquis et mis en service en décembre 2024 grâce à un don de M. Dmitri Rybolovlev / De gauche à droite : M. Christophe Robino, conseiller de gouvernement-ministre des Affaires sociales et de la Santé, Dr Mathieu Liberatore, chef du Service Radiologie et président de la commission médicale de CHPG, Mme Benoîte Rousseau de Sevelinges, directeur du CHPG, M. Dmitri Rybolovlev, Mme Yvette Lambin Berti, secrétaire d'Etat, M. Robert Chanas, vice-président du Conseil d'Administration du CHPG © Direction de la Communication - Stéphane Danna

Le président de l’AS Monaco continue son engagement envers le Centre Hospitalier Princesse Grace en finançant une technologie de pointe destinée à révolutionner la prise en charge des patients.

Le Centre Hospitalier Princesse Grace (CHPG) franchit une nouvelle étape dans sa transformation numérique avec l’acquisition du module SmartSpeed, une technologie d’intelligence artificielle de pointe intégrée à son équipement d’Imagerie par Résonance Magnétique (IRM). Inauguré le mercredi 12 mars 2025, ce dispositif innovant permet non seulement d’accélérer considérablement les examens mais aussi d’améliorer la résolution des images, offrant ainsi aux médecins la possibilité d’établir des diagnostics plus rapides et plus précis.

Le Dr Mathieu Liberatore, chef du service IRM, souligne l’impact concret de cette avancée : « Avec cet outil, on arrive à augmenter l’activité d’environ 30% par rapport à ce qu’on faisait avant. On faisait jusqu’à maintenant à peu près 6 000 IRM par an. On l’a depuis trois mois à peu près, et déjà plus de 1 500 patients ont bénéficié de ce protocole. »

Dmitri Rybolovlev découvre le module Smartspeed. La technologie est disponible uniquement dans deux centres hospitaliers dans la zone France-Monaco © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Une révolution particulièrement cruciale pour les urgences neurologiques

Cette innovation s’avère particulièrement décisive dans la prise en charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), où chaque minute compte. Le module SmartSpeed permet de réduire drastiquement le temps d’examen tout en préservant, voire en améliorant, la qualité diagnostique.

« Le principal bénéfice, c’est de pouvoir dire quasiment en temps réel à un urgentiste qui nous appelle pour une suspicion d’AVC : ‘Fais venir le patient tout de suite’ », explique le Dr Liberatore. « On est en capacité de raccourcir l’examen en cours sans diminuer sa qualité. Avant, il pouvait y avoir jusqu’à une heure d’attente. C’est précisément là que le pronostic se joue. »

Pour les patients claustrophobes ou agités, l’avantage est également considérable. « Vous leur dites : ‘Il y en a pour quatre minutes’, et ils prennent sur eux. Avant, il fallait tenir 10 minutes. Sur le plan du confort du patient, c’est un vrai plus », ajoute le médecin.

Ce progrès technologique a été rendu possible grâce à un don de Dmitri Rybolovlev, président de l’AS Monaco, résident monégasque et médecin de formation. Présent lors de l’inauguration, il a pu discuter avec des spécialistes du CHPG et poser des questions sur le fonctionnement du nouvel outil.

« Je remercie le Centre Hospitalier Princesse Grace et son directeur, Madame Benoîte Rousseau de Sevelinges, de m’avoir permis d’apporter ma contribution à la modernisation de l’équipement technique du CHPG. En tant que médecin de formation, intéressé par les nouvelles technologies, je sais à quel point un diagnostic rapide et précis des pathologies médicales est important. C’est formidable que Monaco dispose désormais d’un nouvel équipement capable de détecter diverses maladies, dont certaines très dangereuses comme les accidents vasculaires cérébraux. Je suis heureux de pouvoir de nouveau me rendre utile au Centre Hospitalier et aux habitants de la Principauté », a indiqué Dmitri Rybolovlev.

Une configuration d’IRM exceptionnelle

Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directeur du CHPG, a souligné lors de l’inauguration l’importance de cette nouvelle acquisition : « Grâce à cette solution innovante, et grâce à la générosité du donateur M. Dmitri Rybolovlev, l’hôpital pourra traiter un plus grand nombre de patients en réduisant les délais d’attente pour l’IRM et en optimisant le parcours patient. Cette acquisition s’inscrit parfaitement dans notre démarche d’amélioration de l’expérience patient. »

Ce nouveau module vient compléter un arsenal technologique déjà impressionnant, l’IRM du CHPG étant équipée depuis 2021 de l’HIFU, une échographie focalisée de haute intensité sous guidage IRM pour le traitement non invasif des fibromes utérins, disponible uniquement dans deux centres hospitaliers dans la zone France-Monaco.

L’intelligence artificielle, un atout indispensable pour la médecine moderne

Christophe Robino, Conseiller de Gouvernement-Ministre des Affaires Sociales et de la Santé, a également salué cette avancée : « L’IA ouvre des perspectives considérables en matière de médecine prédictive et d’aide à la détection précoce des pathologies. Cet investissement stratégique, rendu possible grâce à M. Dmitri Rybolovlev, que je tiens à remercier chaleureusement, illustre l’engagement de Monaco en faveur d’une médecine d’excellence, à la croisée des innovations technologiques et d’humanité qui doit toujours guider notre action. »

Christophe Robino avec les médecins du CHPG © Direction de la Communication – Stéphane Danna

Le Dr Liberatore confirme l’importance croissante de l’IA en médecine : « Dans le domaine de l’imagerie, c’est une des spécialités où on est très touché par ces outils. Si on veut être novateur, c’est souvent avec une implémentation d’intelligence artificielle. »

L’AS Monaco et son Président au service de la santé monégasque

Ce don s’inscrit dans une longue tradition de soutien au CHPG. En avril 2023, Dmitri Rybolovlev avait déjà financé la restructuration du service des urgences pour 1,8 million d’euros, permettant de regrouper les urgences adultes et pédiatriques en un seul lieu et d’améliorer la prise en charge des 45 000 patients annuels.

Sous son impulsion, l’AS Monaco entretient également un partenariat étroit avec l’établissement. En février 2024, le club a inauguré un espace d’accueil aux couleurs rouge et blanc dans le service pédiatrique, avec des fresques murales mettant en scène la mascotte Bouba et des éléments emblématiques de Monaco. Ce projet visait à « dédramatiser » l’expérience hospitalière des jeunes patients à travers des coloriages, des jeux et des peluches servant de caches-perfusions.

L’AS Monaco s’engage aussi dans d’autres actions en faveur du CHPG, comme les opérations régulières de don du sang et la distribution, depuis janvier 2024, d’un kit de naissance aux couleurs du club pour tous les nouveau-nés de parents monégasques ou résidents.