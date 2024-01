Un cadeau de l’AS Monaco pour les nouveau-nés en Principauté

Bouba, la mascotte des Rouge et Blanc et Yann Lienard, troisième gardien de l’effectif professionnel, ont remis aux nouveaux-nés un kit de naissance (Photo © AS Monaco)

Dès ce début d’année, les bébés nés au Centre Hospitalier Princesse Grace de parents monégasques ou résidents recevront un kit de naissance aux couleurs du club princier.

Michèle et Eden, les premiers bébés de l’année 2024 à Monaco ont reçu la visite de Bouba, la mascotte de l’AS Monaco, et Yann Lienard, troisième gardien de l’effectif professionnel, jeudi 4 janvier.

En présence de Benoîte Rousseau de Sevelinges, Directeur du CHPG, ces derniers ont remis aux parents un kit de naissance comprenant une peluche Bouba, un body aux couleurs du club et une carte de félicitations.

« C’est une très bonne chose que le club et ses joueurs s’intéressent à la vie quotidienne de Monaco et réalisent des actions sociales qui sont intéressantes pour tout le monde ici, s’est réjoui Ferxel Fourgon l’heureux papa, bien connu sur le Rocher pour être le speaker de l’AS Monaco Basket. Je ne sais pas si Eden s’en souviendra (rires), mais on lui montrera les images, c’est certain ! Je suis ravi. »

Une initiative qui s’inscrit dans le cadre du partenariat entre le CHPG et l’AS Monaco, à l’image des opérations de don du sang, ou encore de l’inauguration du nouveau service d’urgences du CHPG en présence du Prince Albert II et Dmitri Rybolovlev, président de l’AS Monaco, qui a financé les travaux.

« Quand on met les pieds dans un hôpital pour assister à la naissance d’un enfant, c’est toujours un plaisir, il y a des sourires et beaucoup d’amour, a confié Yann Lienard pour Radio Monaco.

Cela montre la proximité qui existe entre l’AS Monaco et les habitants de la Principauté. C’est cet état d’esprit que vous voulons véhiculer. »