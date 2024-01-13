Подарок новорождённым Княжества от ФК «Монако»

Талисман «красно-белых» Буба и третий вратарь профессиональной команды Ян Льенар вручили малышам комплекты для новорождённых (Фото © ФК «Монако»).

С начала нового года малыши, появившиеся на свет в Больничном центре Княгини Грейс у граждан или жителей Монако, получают комплект для новорождённых в цветах главного клуба страны.

Талисман ФК «Монако» Буба и третий вратарь профессионального состава команды Ян Льенар (Yann Lienard) навестили первых новорожденных 2024 года – Мишель (Michèle) и Эдена (Eden)

В присутствии директора больницы Бенуат Руссо де Севеленж (Benoîte Rousseau de Sevelinges) они вручили родителям комплект для новорождённых, включающий плюшевого Бубу, комбинезон в цветах клуба и поздравительную открытку.

«Замечательно, что клуб и его игроки проявляют интерес к повседневной жизни Монако и проводят социальные инициативы, которые интересны всем без исключения», – воодушевлённо поделился с нами гордый отец и известный на Скале комментатор матчей БК «Монако» Ферксель Фургон (Ferxel Fourgon). «Не уверен, что Эден запомнит эту встречу (улыбается), но мы обязательно покажем ему фотографии! Я в восторге».

Долгосрочное партнёрство между Больничным центром Княгини Грейс и ФК «Монако»

Эта инициатива стала частью плотного сотрудничества между больницей и футбольным клубом, которое уже было отмечено донорскими акциями по сдаче крови и торжественным открытим нового отделения неотложной помощи CHPG в присутствии Князя Альбера II и президента ФК «Монако» Дмитрия Рыболовлева, который и финансировал этот проект.

«Когда вы приходите в больницу, чтобы стать свидетелем рождения ребенка, это всегда волшебно: здесь царят улыбки и атмосфера пронизана любовью», – подчеркнул Ян Льенар в интервью «Радио Монако».

«Это подчеркивает ту тесную связь, которая существует между ФК «Монако» и жителями Княжества. Именно этот дух мы стремимся сохранить и передать».