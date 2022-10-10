Буба – талисман ФК «Монако» с начала 70-х годов ­­­– надолго исчезал, но в 2016 году вновь ярко заявил о себе. Его история еще хранит тайны, но дает поводы для многочисленных любопытных историй.

Как этот смешной слоник стал вдохновителем ФК «Монако»? «Хороший вопрос! – со вздохом отвечает Лоран Перонель, директор монакского зоопарка. Я уже 40 лет не могу на него ответить!»

Лоран Перонель задавал этот вопрос и Жану Пети, и Жан-Люку Эттори, и клубу, и болельщикам, и даже княжеской семье, но ответить на него не смог никто. Почему же слоник Буба, как персонаж из известного комикса, стал талисманом «Монако»?

Слоненок Буон-Нам – подарок вьетнамского Императора Князю Ренье III

«В 1954 году Князь Ренье III получил в подарок от вьетнамского Императора Бао-Дай слоненка, – рассказывает директор монакского зоопарка. Молодого слоненка звали Буон-Нам. Работники зоопарка быстро переименовали его в Буна.»

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Итак, слон Буна. Продолжаем. «В декабре 1954 слоненок разместился в зоопарке. Он был одним из первых его обитателей.» Буна прожила в парке до отъезда на север Италии в 1982 году. По слухам, она трубила, когда «Монако» забивал голы на старом стадионе «Луи II».

Просто слухи? «Если быть прагматичным, то да, ­– улыбается Лоран Перонель. Слоненок прибыл в зоопарк совсем маленьким и был помещен в верхнюю его часть. Оттуда он физически не мог видеть футбольное поле.»

Буна трубила при каждом голе «Монако»?

Со временем Буну перевели в другую часть парка. «Оттуда ей было бы еще труднее видеть стадион…». А вот третий вольер Буны мог лечь в основу этой легенды. «Во взрослом возрасте Буна жила в самом конце зоопарка. Оттуда она могла видеть футбольное поле. Но мне в это верится с трудом.»

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Трубить, когда «Монако» забивал голы, она могла и случайно. По мнению Лорана Перонеля это «наиболее вероятная версия». Он спрашивал у многих бывших игроков клуба, слышали ли они голос Буны. Но у них не было ни ответов, ни воспоминаний об этом.

«Мне бы так хотелось найти ответ на эти вопросы», – с досадой говорит директор зоопарка. Многим болельщикам тоже. Если у вас есть информация, фотографии, видео или просто веселые истории, присылайте их к нам в редакцию по адресу contact@monaco-tribune.com.

Какова роль Бубы?

Дарить улыбки детям. Это его основная задача. Талисман «Монако» обожает селфиться на стадионе «Луи II», в частности, рядом с Munegu Family. На благотворительных мероприятиях клуба знаменитый монакский талисман сопровождает участников программы AS Monacoeur.

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Прошлой зимой Буба участвовал в старте AS Monaco Kids Tour и исполнял пируэты с лыжами на лапах в Sunset Park – снежном парке в Шамруссе по случаю открытия зимних Олимпийских игр. Напряженный рабочий график ждет слона Бубу, названного в честь своей предшественницы Буны.