Бенуат Руссо де Севеленж: «В Монако – образцовая система здравоохранения, но мы можем ее усовершенствовать»

Бенуат Руссо де Севеленж – директор Больничного центра княгини Грейс с 2018 года. Она управляет медицинским персоналом из 2 700 человек и сталкивается с важными вызовами, такими как новая больница. Интервью.

«Я здесь не случайно». Бенуат Руссо де Севеленж 41 год. В своем офисе в Больничном центре княгини Грейс (CHPG) она с улыбкой рассказывает о своем впечатляющем пути к должности директора этого учреждения.

«Я закончила школу в Монако, потом училась на юридическом, затем в Институте политических исследований в Бордо. Вопреки распространенному мнению, директору больницы не обязательно быть врачом. Прямая дорога ведет через политологию», – объясняет она.

Несмотря на то, что она сначала не планировала работать в секторе здравоохранения, больничная среда была ей не чужда: «за мной – три поколения медсестер, это влияет на принятие решений и снимает страх перед больничной средой. Я понимаю больничный мир».

С подачи тогдашнего правительственного советника – министра здравоохранения и социальных вопросов, Дени Равера, она продолжила учебу в Высшей школе общественного здравоохранения в г. Ренн и в больнице Питье-Сальпетриер, а в 2009 году вернулась в Монако и возглавила Дирекцию по материальным ресурсам CHPG.

Сфера ее ответственности расширялась быстро: открытие резиденции «A Qietüdine», реорганизация блока С корпуса Тамарис, управление Центром Ренье III и Дирекцией информационных и организационных систем (DSIO) во время хакерской атаки в 2016 году… Бенуат Руссо де Севеленж работала над различными крупными проектами и стала правой рукой бывшего директора CHPG, Патрика Бини, который готовил ее на свое место.

«Это происходило постепенно, изначально такой цели не было, рассказывает она. Ежедневно отвечать за действия 2 700 работников больницы – колоссальная ответственность». И действительно: CHPG играет очень обособленную роль, будучи единственным больничным заведением Княжества и – по словам директора – принимает в своих стенах разнообразную и сложную публику. «И все же у меня было два больших преимущества, – продолжает директор. Во-первых, я отлично знала свою команду, а доверие – всегда плюс. Во-вторых, я досконально знала все рабочие дела. Так что принимать решения было проще».

Новая клиника – флагманский проект

Самый большой вызов ее карьеры среди всех дел – новая клиника. Медицинский проект был определен в 2010 году, но полная сдача в эксплуатацию намечена лишь на 2032 год, а первая фаза проекта – на 2026 год. «Придется ждать 22 долгих года, – вздыхает Бенуат Руссо де Севеленж. Строительство началось в 2015 году, но пока персонал, жители квартала и пациенты сталкиваются только с неудобствами. (…) Новая клиника – это постоянный вызов. Он одновременно технический, ведь на стройке такого масштаба всегда есть непредвиденные обстоятельства, с которыми приходится считаться; организационный, поскольку придется обновлять наши рабочие процессы и пересматривать организационные схемы; и кадровый, потому что все это время необходимо поддерживать оперативную готовность рабочих групп, находить правильные контакты, опираться на мастерство и опыт работников со стажем и обогащать кругозор молодых сотрудников, которые и будут работать в новой клинике».

Масштабное преобразование CHPG должно завершиться к 2032 году. Его цель – расширить и модернизировать учреждение, чтобы увеличить его вместимость и постоянно адаптироваться к развитию медицины – © AIA Associés

Другой параметр, который должны учитывать директор и его сотрудники – развитие медицинского обслуживания и потребностей здравоохранения. «Мы должны пересмотреть программу, ведь с 2010 года был и коронавирус, и не только он! Появились хирургические роботы, гибридные залы, сократилась продолжительность госпитализации и пр. (…) Это почти как гадание на картах: говорят, что больница – для тех, кому 50-80 лет.. А как далеко шагнет медицина к тому времени? На что могут рассчитывать пациенты? Я уже 13 лет на этом проекте, держу архив принятых решений, но еще многое предстоит решить».

Среди уже воплощенных в жизнь решений до завершения строительства новой больницы – новое отделение неотложной помощи, торжественно открытое в апреле этого года князем Альбером II, правительственным советником и министром здравоохранения и социальных вопросов Кристофом Робино (Christophe Robino), вице-председателем административного совета CHPG Каролин Ругеньон-Вернен (Caroline Rougaignon-Vernin) и президентом ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым, который полностью профинансировал этот проект. «Господин Рыболовлев по образованию – врач неотложной медицинской помощи. Он хотел сделать пожертвование CHPG. Мы пообщались, чтобы узнать о его предпочтениях, и я предложила ему этот проект».

Отныне CHPG располагает объединенным отделением неотложной помощи в обновленных помещениях – © Мика Алези (Mika Alesi) / Княжеский дворец

«Именно на такие решения я и рассчитываю во всех структурах. Человеческий фактор – на первом месте: мы объединяем две группы, которые раньше чувствовали себя разобщенными. Теперь они будут работать вместе. Это крайне важно для врача неотложной помощи, когда к нему поступает ребенок или взрослый с тяжелой патологией: думать и оказывать помощь вдвоем – намного надежнее, это позволяет работать в лучших условиях. Объединив потребности, мы получаем возможность принимать пациентов круглосуточно. Раньше прибывшие ночью должны были звонить в дверь. Сегодня их ждет дежурный, и это успокаивает пациентов», –объясняет директор.

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Я надеюсь, что новая клиника обретет не только мощную организацию, но и сможет радушно принимать и пациентов, и персонал

Еще одно преимущество – прояснение маршрутов. «Раньше родители, привозившие своих детей, не знали куда их вести, в педиатрию или к взрослым. На первый взгляд это кажется не столь важным, но в эти десять минут родители начинают тревожиться, они переживают за прием ребенка, а если папа и мама тревожатся, то тревожится и ребенок. Отношения пациентов с медицинским персоналом безусловно осложнялись. (…) Кроме того, оба отделения физически не могли принимать пациентов конфиденциально. Для пациентов с интимными проблемами это было очень неудобно. Залы ожидания были слишком маленькими, поэтому в момент встречи пациента с медиками уже был стресс, тревожность даже от самого места приема», – добавляет директор.

Благодаря такой реорганизации в новой больнице усовершенствуют еще одну горячую точку: операционный блок будет централизован. «Потребуется время на подгонку. Сегодня отделения неотложной помощи объединены, так что к этому вопросу мы подойдем с уже усовершенствованной организацией, что не маловажно. Отделение неотложной помощи – входная дверь, витрина больницы. 16-20% поступающих в неотложку ложатся на лечение. Зачастую больница – единственная контактная точка туристов, включая бизнесменов, которые устраиваются в Монако. Как отделение неотложной помощи влияет на их общее впечатление о стране? Это важно. (…) Я глубоко убеждена, что на здравоохранении никогда не разбогатеть, но это не повод разбазаривать средства: деньги надо расходовать с толком. Я надеюсь, что новая больница будет иметь не только мощную организацию, но также сможет радушно принимать и пациентов, и персонал.»

Эффективное управление санитарным кризисом

Организация – ключевой момент для Бенуат Руссо де Севеленж и ее сотрудников. Именно этим принципом руководствовалась директор CHPG во время пандемии COVID-19, управлением которой она гордится больше всего. «Думаю, мы можем вместе констатировать, что управление было на высоте. Безусловно, у нас были на то средства, но решающее значение имели внутренняя координация и сотрудничество. Каждое мое решение принималось коллективно, медицинским сообществом. Каждую неделю работали одна или две группы наблюдения, мы перестраивали работу учреждения более пятидесяти раз. Каждую неделю мы точно подстраивались под санитарную ситуацию. (…) Результаты – налицо: наша деятельность восстановилась лучше, чем у других, мы обслужили больше пациентов, чем другие, и не только больных COVID-19. В отличие от других учреждений нам удалось продолжать лечение онкологических больных. (…) Больница набрала мощь и повысила организованность после кризиса. (…).»

Директор CHPG надеется на дальнейшее улучшение и модернизацию монакской системы здравоохранения, в частности, за счет укрепления связей больничного центра с городской медициной. «У нас в Монако много компетенций. Но сегодня необходимо переосмыслить некоторые вопросы сотрудничества между различными структурами. В частности, я имею ввиду зимние эпидемии. У нас образцовая система здравоохранения, нам очень повезло, но мы можем ее усовершенствовать», утверждает директор.

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Грядущие выступления в школах

У Бенуат Руссо де Севеленж есть проекты для больницы. Некоторые из них пока остаются конфиденциальными, но один должен быть реализован уже в начале следующего учебного года. «Мы обсуждаем с Дирекцией национального образования и Изабель Бонналь возможность посещать школы и привлекать внимание детей к важным на наш взгляд темам. Например, донорство. Далеко не все знают, что донорская кровь необходима для производства некоторых медикаментов, в частности, для химиотерапии. Или диагностика инсульта: в какой момент звать на помощь? Какие признаки свидетельствуют о том, что происходит что-то опасное?»

Я хотела бы быть уверенной в том, что все девушки Монако старше 20 лет прошли диагностику

Bloodmobile – специализированный автомобиль, бесплатно доставляющий работников Княжества с места работы в CHPG – © CHPG

Директор особенно надеется охватить молодых девушек: «женщин лечат хуже, чем мужчин. Врачи учатся на мужских симптомах, между мужчинами и женщинами существует социальное и финансовое неравноправие. Женщины реже ходят по врачам и делают меньше дополнительных обследований. Мы столкнулись с этой проблематикой в 2020, при основании Pelvic Center. Сейчас мы хотели бы встречаться с девушками, рассказывать им про рак груди, про эндометриоз… Я хотела бы быть уверенной в том, что все девушки Монако старше 20 лет прошли диагностику. Наша задача – в том, чтобы девушки не стеснялись и не стыдились медицинского обслуживания.»

Эти мероприятия одновременно могли бы создать рабочие места. Бенуат Руссо де Севеленж напоминает, что CHPG принимает стажеров, начиная с коллежа, чтобы знакомить их с профессиями в сфере здравоохранения. «Все знают, чем занимается врач или медсестра. С работой медицинского секретаря знакомы меньше. Многие профессии неизвестны: физиолог, нейропсихолог, младший научный сотрудник… Широкий ассортимент новых профессий, которые требуют особых качеств, но при этом всех их объединяет коллективный интерес. Это профессии будущего, с высоким качеством жизни на работе. Они приносят истинное удовлетворение. Наше призвание – делиться нашим интересом к здравоохранению», заключает директор и приглашает всех заинтересованных обращаться напрямую в больничный центр, чтобы, может быть, когда-нибудь пополнить ряды этой большой семьи, общая цель которой – хорошее самочувствие пациента.