











Князь Альбер II посетил Больницу Княгини Грейс и ознакомился с одним из двух новых хирургических роботов. Технологический прорыв в хирургии ознаменовал новый этап в сфере здравоохранения Княжества.

27 мая Князь Альбер II посетил больницу, чтобы лично ознакомиться с хирургическими роботами Da Vinci X, которые будут использоваться при урологических и пищеварительных операциях.

Одного из двух роботов продемонстрировали публике. Государь испробовал управление роботом, предназначенным для операций.

Два робота для хирургических вмешательств демонстрируют стремление Больницы Княгини Грейс развиваться и становиться экспертным центров в области роботизированной хирургии. Новый подход получил поддержку Князя Альбера II.

© Axel Bastello / Княжеский дворец

© Axel Bastello / Княжеский дворец

© Axel Bastello / Княжеский дворец

© Axel Bastello / Княжеский дворец