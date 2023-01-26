Госпиталь Княгини Грейс «намного увеличил эффективность» после кризиса в области здравоохранения

По словам директора больницы, 94% пациентов поставили учреждению здравоохранения оценку выше 8/10.

Во вторник, 24 января, в Госпитале Княгини Грейс было, против обыкновения, многолюдно. Причина проста: после трехлетнего перерыва, вызванного пандемией Covid-19, руководство больницы решило возродить традицию новогоднего обращения.

На мероприятии присутствовали Князь Альберт II, председатель Национального совета Брижит Боккон-Пажес (Brigitte Boccone-Pagès), председатель Совета Короны Мишель Боэри (Michel Boeri), первый тайный советник Князя Эммануэль Фалько (Emmanuel Falco), правительственный советник и министр здравоохранения и социальной политики Кристоф Робино (Christophe Robino), мэр Жорж Марсан и многие другие высокопоставленные лица страны.

Директор госпиталя Бенуат де Севеленж (Benoîte de Sévelinges) первой произнесла торжественную речь: «Трудно выразить словами удовольствие от того, что мы снова встречаемся с вами на этой церемонии обращения директора к сотрудникам CHPG после трех лет перерыва, — начала она. — Кризис, вызванный коронавирусной инфекцией, продемонстрировал общественности сущность CHPG: отзывчивого, высокоэффективного учреждением с высоким технологическим и, прежде всего, человеческим потенциалом (…) В течение почти трех лет Княжество Монако могло рассчитывать на устойчивое медицинское учреждение, чья оперативность сыграла решающую роль в поддержании экономической и социальной активности в то время, как почти весь мир отказывался от неосновных видов деятельности. Мы вышли из этого кризиса гораздо более эффективными, чем раньше».

Это не пустые слова: в 2022 году госпиталь принял 82 000 пациентов, включая 20 000 новых больных. Более того, несмотря на то что учреждение еще не восстановило уровень активности 2019 года, тенденция «обнадеживает». По словам директора, 90% пациентов рекомендуют CHPG своим друзьям и родственникам, а 94% ставят оценку выше 8/10.

Реформа больничной системы в соответствии с потребностями Княжества

Главным новшеством, упомянутым во время церемонии, стала программа Pasteur de la Santé. Реформа предлагает более выгодную, чем во Франции, систему. «Княжество имеет свой собственный свод норм и правил, которые соответствуют его потребностям, его амбициям и его социальной модели. Отныне врачи смогут выйти на пенсию в возрасте 60 лет. Что касается медсестер, то они по-прежнему смогут выбирать между выходом на пенсию в 55 или 60 лет. Карьера всех практикующих врачей больницы развивалась ускоренными темпами, и все они получили более благоприятные перспективы развития. В 2022 году у каждого из сотрудников больницы увеличилась зарплата и им был обеспечен быстрый карьерный рост», — добавила Бенуат де Севеленж.

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Директор госпиталя также рассказала об инновационных технологиях в сфере медицины, которыми гордится CHPG. К ним относятся «Центр диагностики простаты» и «Центр диагностики заболеваний малого таза». Новые системы скрининга позволят провести точную диагностику за короткое время и разработать индивидуальную и скоординированную схему лечения.

Новые центры должны начать свою работу в 2023 году. Они предназначены для лечения сложных патологий, таких как эндометриоз, транзиторная ишемическая атака и заболевания позвоночника. В течение года также должна быть внедрена компьютеризированная картотека пациентов.

Благодаря пожертвованиям, больница также смогла инвестировать 20 миллионов евро в биомедицинское оборудование, что позволило ей, в частности, заменить роботизированный хирургический комплекс, приобрести второй и оборудовать кабинет интервенционной кардиологии, сочетающий 3D и магнетизацию.

«Здравоохранение — один из краеугольных камней привлекательности Княжества»

В заключение речи директор отдельно выделила завершённые и текущие фазы строительных работ в свете открытия нового здания госпиталя, запланированного на 2026 год. «Было частично отремонтировано отделение психиатрии, — отметила она. — К моменту открытия первого этапа новой больницы оно будет отремонтировано полностью. Кризис пандемии Covid-19 подтолкнул нас к проведению модернизационных работ в отделении пневмологии, и всего за одно лето мы создали хирургическое отделение реанимации, которое стало настоящим спасательным кругом в самые напряженные периоды. (…) В настоящее время завершены поэтапные ремонтные работы в Павильоне имени Княгини Грейс, где расположены четыре этажа отремонтированных стационарных отделений».

Суверенный Князь также выступил с речью, подчеркнув преданность и профессионализм персонала больницы. «В ходе долгих недель локдауна мы каждый вечер, в 8 часов, аплодировали вам. Возможно, вы боялись, что о вас могут забыть, но очевидно, что это не так. Здравоохранение — один из краеугольных камней привлекательности Княжества», — заявил Князь, подчеркнув важность того, чтобы больницы и дома престарелых «располагали достаточными ресурсами для решения стоящих перед ними задач».

Государь также упомянул основные направления инвестиций Княжества в сфере здравоохранения: борьба с кибератаками на медицинские учреждения с помощью противоборствующих IT-систем, борьба с ожирением и зависимостями путем профилактики, а также работа в области защиты окружающей среды, чтобы «контролировать и предотвращать факторы, которые гипотетически могут повлиять на здоровье нынешнего и будущих поколений».

Церемония завершилась на трогательной ноте тремя песнями в исполнении хора CHPG, за которыми последовал фуршет в неформальной обстановке.