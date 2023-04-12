Клинический центр Княгини Грейс открывает цифровой портал

Портал предназначен для пациентов и предлагает несколько онлайновых услуг.

Он позволяет записываться на прием и управлять своими приемами у врача, подготовиться к госпитализации, просматривать свои медицинские документы и оплачивать счета. Все это теперь можно в сети по адресу https://mon-portail-patient.chpg.mc/. Пациенты также смогут подготовиться к визиту, передав по сети медицинские опросники, необходимые для приема, и оценить сам прием.

Отныне каждый пациент, приходящий в Клинический центр Княгини Грейс, будет получать по электронной почте сообщение для активации своего кабинета. По адресу выше он сможет безопасно получать доступ к своей медицинской информации.

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Скоро портал предложит прочие дополнительные услуги. CHPG продолжает свое движение по пути цифрового перехода, начатого в 2018 году.