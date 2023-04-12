Клинический центр Княгини Грейс открывает цифровой портал
Портал предназначен для пациентов и предлагает несколько онлайновых услуг.
Он позволяет записываться на прием и управлять своими приемами у врача, подготовиться к госпитализации, просматривать свои медицинские документы и оплачивать счета. Все это теперь можно в сети по адресу https://mon-portail-patient.chpg.mc/. Пациенты также смогут подготовиться к визиту, передав по сети медицинские опросники, необходимые для приема, и оценить сам прием.
Отныне каждый пациент, приходящий в Клинический центр Княгини Грейс, будет получать по электронной почте сообщение для активации своего кабинета. По адресу выше он сможет безопасно получать доступ к своей медицинской информации.
Скоро портал предложит прочие дополнительные услуги. CHPG продолжает свое движение по пути цифрового перехода, начатого в 2018 году.