Il CHPG ha ora un portale digitale

È dedicato ai pazienti e offre diversi servizi online.

Fissare e gestire le visite, preparare il pre-ricovero, accedere alla documentazione medica o pagare le fatture. Adesso potete fare tutto online all’indirizzo https://mon-portail-patient.chpg.mc/. Il paziente potrà inoltre prepararsi inviando i questionari medici utili alla visita e alla sua valutazione.

D’ora in poi, tutti i pazienti che si recano al Centro Ospedaliero Principessa Grace riceveranno un’e-mail per attivare il proprio account. Potranno anche accedere alle loro informazioni sanitarie, in modo del tutto sicuro, all’indirizzo sopra indicato.

Il CHPG offre un nuovo trattamento non invasivo per la cura dei fibromi uterini

Il portale offrirà presto altri servizi aggiuntivi e il CHPG continuerà il processo di transizione digitale iniziato nel 2018.