Monaco nella lista grigia: è tempo di un piano d’azione e di rassicurazione

Monaco sta intensificando gli sforzi per uscire dalla lista grigia del GAFI, dopo i significativi progressi riconosciuti dalla stessa organizzazione nella lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo.

Mercoledì scorso, il Comitato di coordinamento e monitoraggio della strategia nazionale monegasca per la lotta al riciclaggio di denaro, al finanziamento del terrorismo, alla diffusione delle armi di distruzione di massa e alla corruzione si è riunito per discutere il piano d’azione raccomandato dal Gruppo d’azione finanziaria (GAFI).

La riunione fa seguito all’annuncio del 28 giugno 2024, in cui si comunicava che Monaco rientrava nella lista grigia di sorveglianza rafforzata del GAFI, l’organizzazione internazionale responsabile della lotta contro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo. Nel suo comunicato, il GAFI ha esortato il Principato a impegnarsi in particolare per quanto riguarda il riciclaggio di denaro e la frode fiscale commessi all’estero, il sequestro di beni criminali all’estero, il livello di risorse destinate ai magistrati, l’applicazione di sanzioni efficaci e dissuasive e l’incremento del sequestro di beni che si sospetta provengano da attività criminali.

Su questa scia, il 1° luglio il governo ha organizzato una conferenza stampa per rispondere alle preoccupazioni delle varie parti interessate. Ecco tre punti chiave da tenere presente su questa complessa situazione.

1. Progressi riconosciuti dal GAFI

Il comunicato stampa del GAFI sottolinea i “progressi significativi” compiuti dal Principato di Monaco, in particolare per quanto riguarda il rafforzamento delle risorse per la lotta al finanziamento del terrorismo, la creazione di una nuova autorità di vigilanza e di intelligence finanziaria, l’introduzione di sanzioni finanziarie mirate e la supervisione delle associazioni basata sulla valutazione del rischio.

Durante la conferenza stampa, Pierre-André Chiappori, Ministro delle Finanze e dell’Economia, ha evidenziato una “situazione molto rara” e “insolitamente favorevole”, poiché in sei anni e su circa quaranta Paesi, solo due sono stati elogiati per i loro progressi. Secondo il ministro, l’80% delle carenze individuate da Moneyval sono state colmate prima della riunione del GAFI a Singapore.

2. Rimozione dall’elenco nel gennaio 2026 grazie al piano d’azione del GAFI

Il Governo del Principe si è impegnato a uscire dalla lista grigia entro gennaio 2026, secondo un calendario che prevede due tappe intermedie a maggio e settembre 2025, come concordato a Singapore. “Faremo tutto il necessario nei prossimi 18 mesi per uscirne”, ha dichiarato il ministro consigliere.

Negli ultimi mesi Monaco ha già approvato nove nuove leggi, di cui cinque nel solo mese di novembre. Tuttavia, non è bastato per evitare la sua presenza nella lista grigia, così il Principato si è impegnato ad attuare il piano d’azione raccomandato dal GAFI per migliorare il proprio quadro legislativo. Su questo punto, Pierre-André Chiappori ha commentato: “Il comunicato afferma che la nostra metodologia di valutazione dei rischi di riciclaggio e di frode fiscale è inadeguata. Ci sono ancora alcuni aspetti tecnici che devono essere modificati”.

3. Nessun impatto immediato sul bilancio

Il timore maggiore degli attori locali è l’impatto sulle finanze. Pierre-André Chiappori vuole rassicurare che non prevede conseguenze immediate. “Monaco è un Paese che non contrae debiti. Potrebbe esserci un impatto a medio termine (…) se dovessimo rimanere in lista per cinque anni, ma il fatto di essere inseriti nella lista grigia per un anno e mezzo non ha praticamente alcun impatto a breve termine”, ha spiegato.

“Il passaggio alla sorveglianza rafforzata non è un fenomeno del tutto isolato”, ha sostenuto il Ministro-Consigliere, citando l’esempio di altri Paesi vicini e dell’Unione Europea, come la Croazia e la Bulgaria, anch’essi nella lista grigia.

Nonostante la sfida, le autorità monegasche sono convinte che il Principato sarà in grado di uscire da questa situazione più forte di prima. Come ha dichiarato il Ministro di Stato Pierre Dartout, “i pilastri dell’economia sono solidi” e Monaco “ha un modello economico forte e resta un territorio molto attraente”.