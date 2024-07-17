Монако в «сером списке»: время для плана действий и тактики умиротворения

Монако активизирует свои усилия по выходу из «серого списка» Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями после значительного прогресса, признанного этой организацией в борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.

В прошлую среду Комитет по координации и мониторингу национальной стратегии Монако по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма, распространением оружия массового уничтожения и коррупцией собрался на заседание, чтобы обсудить план действий, рекомендованный Всемирной организации по борьбе с финансовыми преступлениями (GAFI).

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Встреча состоялась после того, как 28 июня 2024 г. было объявлено, что Монако было добавлено в расширенный «серый список» Всемирной организации, борющейся с отмыванием денег и финансированием терроризма. В своем коммюнике она призвала Княжество приложить усилия, в частности, в отношении отмывания денег и налогового мошенничества, совершаемых за рубежом, ареста иностранных преступных активов, уровня полномочий судей, применения эффективных и сдерживающих санкций, а также увеличения объема ареста нелегальных денежных потоков.

После этого правительство организовало пресс-конференцию 1 июля, чтобы ответить на вопросы и озабоченность различных заинтересованных сторон. В этой сложной ситуации выделяются три ключевых момента.

Прогресс, признанный Всемирной организацией по борьбе с финансовыми преступлениями

В коммюнике GAFI отмечается ряд значительных успехов, достигнутых Монако. В частности, речь идет об укреплении ресурсов для борьбы с финансированием терроризма, создании нового органа надзора и финансовой разведки, введении целевых финансовых санкций и надзоре за ассоциациями на основе оценки рисков.

На пресс-конференции министр финансов и экономики Пьер-Андре Кьяппори (Pierre-André Chiappori), подчеркнул, что ситуация является очень редкой и необычайно благоприятной. За шесть лет из примерно сорока стран только две получили столь высокую оценку за свои достижения. По его словам, 80% недостатков, выявленных Moneyval, были устранены до конгресса GAFI в Сингапуре.

Исключение из списка в январе 2026 года благодаря плану действий GAFI

Княжеское правительство поставило перед собой цель выйти из серого списка к январю 2026 года. Этот график включает две важные промежуточные вехи, намеченные на май и сентябрь 2025 года, согласованные в Сингапуре. «В течение следующих 18 месяцев мы сделаем всё необходимое, чтобы выйти из серого списка», — заявил министр-советник.

В последние месяцы Монако уже приняло девять новых законов, из которых пять были утверждены только в ноябре. Однако этих мер оказалось недостаточно, чтобы предотвратить попадание княжества в серый список. Теперь Монако обязалось выполнить план действий, рекомендованный FATF, чтобы усовершенствовать свою законодательную базу. Пьер-Андре Кьяппори отметил: «В пресс-релизе указано, что наша методология оценки рисков отмывания денег и налогового мошенничества является недостаточной. Существуют ещё некоторые технические аспекты, которые необходимо изменить».

Отсутствие немедленного влияния на бюджет

Местные игроки больше всего боятся, что это отразится на их финансах. Пьер-Андре Кьяппори стремится их успокоить, утверждая, что не видит никаких немедленных последствий. «Монако — страна, которая не иммет долгов. В среднесрочной перспективе последствия могут быть… Если бы нам пришлось оставаться в сером списке на протяжении пяти лет, тогда можно было бы задуматься. Но попадание в серый список на полтора года практически не влияет на ситуацию в краткосрочной перспективе», — объяснил он.

«Переход к усиленному наблюдению — не совсем исключительное явление», — отметил министр-советник, приводя в пример другие страны Европейского Союза, такие как Хорватия и Болгария, которые также находятся в сером списке.

Несмотря на трудности, монегасские власти убеждены, что Княжество сможет выйти из этой ситуации сильнее, чем когда-либо. Как заявил государственный министр Пьер Дарту, «основы экономики прочны», а Монако «имеет надежную экономическую модель и остаётся очень привлекательным для инвесторов и бизнеса».