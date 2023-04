Le CHPG s’équipe d’un portail numérique

L’outil est dédié aux patients et comporte plusieurs services en ligne.

Prendre et gérer ses rendez-vous médicaux, préparer sa préadmission, accéder à ses documents médicaux ou encore payer ses factures. Tout cela est désormais possible depuis le web, sur l’adresse https://mon-portail-patient.chpg.mc/. Le patient pourra également préparer sa venue en transmettant les questionnaires médicaux utiles à sa prise en charge, et évaluer celle-ci.

Dès à présent, tout patient venant au Centre Hospitalier Princesse Grace recevra un mail lui permettant d’activer son espace. Il pourra alors accéder à ses informations de santé, de manière sécurisée, à partir de l’adresse ci-dessus.

Le portail proposera bientôt d’autres services complémentaires, le CHPG poursuivant sa démarche de transition numérique amorcée en 2018.