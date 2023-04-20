Отныне службы неотложной помощи для взрослых и детей расположены в одном месте для более комфортного приема пациентов и их близких. Проект был щедро профинансирован президентом ФК «Монако» Дмитрием Рыболовлевым.

Во вторник, 18 апреля, Князь Альбер II торжественно открыл новое отделение неотложной помощи Больничного центра Княгини Грейс (CHPG). После 10 месяцев работ, с начала апреля новое отделение неотложной помощи для детей и взрослых расположено в одном месте, на первом этаже павильона Принцессы Шарлотты, чтобы улучшить порядок оказания неотложной помощи и повысить качество медицинского обслуживания.

На церемонии присутствовали вице-председатель административного совета CHPG Каролин Ругеньон-Вернен (Caroline Rougaignon-Vernin), правительственный советник-министр здравоохранения и социальных вопросов Кристоф Робино (Christophe Robino), директор CHPG Бенуат Руссо де Севеленж (Benoîte Rousseau de Sevelinges), заведующий отделением неотложной помощи профессор Ян-Эрик Клессанс (Yann-Erick Claessens), представитель и заместитель Эрве Аса (Hervé Haas), руководителя службы неотложной педиатрической помощи, Андре Русе (André Rousset) и Дмитрий Рыболовлев, полностью профинансировавший этот проект, стоимость которого, по данным Monaco Matin, – 1,8 миллиона евро.

Каждый год больничный центр принимает 15 000 детей и 30 000 взрослых. Теперь отделения, оказывающие им помощь, будут объединены на общей площади 750 м², что существенно облегчит работу медицинских бригад. «Из-за отдаления мы работали дистанционно, без согласования. Теперь мы сможем объединить наши компетенции и, следовательно, улучшить прием детей. Для нас это возможность работать вместе с коллегами из взрослого отделения в новых, более компактных, функциональных и эффективных помещениях», заявил д-р Андре Руссе в эфире Monaco Info.

Отныне CHPG располагает объединенным отделением неотложной помощи в обновленных помещениях – © Мика Алези (Mika Alesi) / Княжеский дворец

Благодаря этому объединению очередность и ожидание пациентов будут организованы лучше, что позволит повысить качество медицинского обслуживания, комфорт, а также обеспечит соблюдение конфиденциальности и приватности пациентов. Залы приема и оказания неотложной помощи принимают теперь взрослых и детей, которых доставляют скорая помощь или спасатели, а общие помещения для персонала позволят специалистам усовершенствовать подходы к работе.

Зал ожидания был расширен, переделан и украшен персонажами мультфильмов, такими как русалочка Ариэль, рыбки Немо и Дори, ниндзя Наруто, инопланетянин Стич и джедай Рей из «Звездных войн». Также появились две дополнительные палаты для детей. Цель – улучшить комфорт и условия приема пациентов и их близких, благодаря созданию транзитных боксов для ускорения прохода в отделение неотложной помощи.

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«Эта возможность позволяет нам смотреть в будущее и готовить переезд в новый CHPG в оптимальных условиях. При этом мы предлагаем конкретные решения сегодняшних проблем. Речь также идет о значительном улучшении условий приема для самых юных пациентов, с рождения до совершеннолетия. Я хочу искренне поблагодарить Дмитрия Рыболовлева, чью щедрость в ближайшее время оценят более 30 тысяч взрослых и около 15 тысяч детей, которые ежегодно становятся пациентами нашего учреждения», прокомментировала Бенуат Руссо де Севеленж.

Этот проект реорганизации также предвосхищает структуру отделения неотложной помощи, которая предусмотрена в новой больнице. Фактически в новом здании будут объединены отделения детской и взрослой неотложной помощи со специализированным техническим оснащением и многофункциональной командой специалистов без утраты специфики педиатрической помощи.

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«На протяжении многих лет наш футбольный клуб «Монако» регулярно участвует в различных социально значимых акциях Княжества и региона. Как президент «Монако» я всегда поддерживал эту традицию.

В этот раз я принял решение лично оказать финансовую поддержку проекту, который имеет большое значение.

Как врач по образованию я знаю, насколько важны вопросы здравоохранения. А как резидент Княжества я понимаю, насколько необходимо максимально комфортабельное отделение неотложной помощи Больничному центру Княгини Грейс. Реорганизованное отделение стало более удобным как для пациентов – детей и взрослых, так и для медицинского персонала больницы.

Я благодарю Его Светлейшее Высочество Князя Альбера II, Больничный центр Княгини Грейс и лично его директора Бенуат Руссо де Севеленж за предоставленную мне возможность помочь в реализации этого значимого для Монако проекта», заявил Дмитрий Рыболовлев.