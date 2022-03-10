Футбольный клуб «Монако» и лично президент клуба Дмитрий Рыболовлев сделали пожертвования Красному Кресту Монако для поддержки украинского населения.

Княжество помогает все больше и больше. Не остались в стороне и ФК «Монако» и его президент Дмитрий Рыболовлев – они сделали пожертвования Красному Кресту Монако, которые пойдут на «помощь гражданскому населению, пострадавшему от вооруженного конфликта в Украине». Сумма пожертвований не уточняется.

«Абсолютно необходимо поддержать тех, кто страдает сейчас больше всего. Именно поэтому ФК «Монако», «Серкль Брюгге», я лично, а также различные компании, в которые инвестировал траст семьи Рыболовлевых, решили сделать пожертвования для оказания гуманитарной помощи», — говорится в заявлении президента клуба.

Дмитрия Рыболовлева не коснулись санкции ЕС, Монако или США: президент «Монако» покинул Россию в 2010 году и не является близким Владимиру Путину человеком. По мнению журналиста Лазаря Ван Парийса, редактора Footballski.fr, несмотря на «довольно сложную» ситуацию, «особых предпосылок для нападок на Дмитрия Рыболовлева нет».

Ранее ФК «Монако» выступил с мирным призывом и опубликовал в своих соцсетях видео с хэштегом #TheOnlyGoalisPeace.

Оказание помощи в чрезвычайных ситуациях

Начиная с 28 февраля Красному Кресту Монако удалось собрать более 250 000 евро всего за три дня благодаря собственному первоначальному взносу и полученным пожертвованиям. Эта сумма, разумеется, с тех пор стала еще больше, что является доказательством сильной сплоченности Княжества в пользу Украины.

Собранная сумма уже позволила профинансировать оказание первой помощи и других медицинских услуг раненым и больным, а также оказать поддержку беженцам. В рамках процедуры воссоединения семей украинцев, проживающих в Княжестве, удалось разместить четыре семьи.

Со своей стороны, ФК «Монако» продолжает работать над новыми мерами поддержки и гуманитарной помощи. Клуб напомнил своим болельщикам, что они тоже могут поддержать Красный Крест Монако, если пожелают.

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