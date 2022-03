Il club del Principato e il suo presidente Dmitri Rybolovlev (a titolo personale) hanno fatto una donazione alla Croce Rossa monegasca per sostenere la popolazione ucraina.

Continuano a moltiplicarsi le iniziative di aiuto nel Principato. L’AS Monaco e il suo Presidente, Dmitri Rybolovlev, hanno a loro volta contribuito alla causa con una donazione alla Croce Rossa Monegasca, il cui importo non è stato specificato. L’obiettivo è quello di “aiutare i civili colpiti dal conflitto armato in Ucraina”.

“È assolutamente necessario sostenere chi soffre di più. Per questo io, l’AS Monaco e il Cercle Bruges, oltre a varie società in cui sono investiti i fondi della famiglia Rybolovlev, abbiamo deciso di donare per fornire aiuti umanitari”, ha dichiarato il presidente del club in un comunicato.

Dmitri Rybolovlev non è stato oggetto di nessuna sanzione da parte dell’UE, del Principato di Monaco o degli Stati Uniti: il presidente dell’AS Monaco ha lasciato la Russia nel 2010 e non è in alcun modo vicino a Vladimir Putin. Secondo il giornalista Lazar Van Parijs, editore di Footballski.fr , anche se la situazione è chiaramente “molto complessa”, non ci sono “ragioni sufficienti per attaccare Dmitri Rybolovlev”.

Sostenere i soccorsi di emergenza

Dopo l’invito alle donazioni del 28 febbraio scorso, la Croce Rossa Monegasca è riuscita a raccogliere oltre 250.000 euro in soli tre giorni, grazie al suo contributo iniziale e alle donazioni ricevute. Una cifra che da allora è stata sicuramente superata, anche se non è stata ancora comunicata, e che testimonia la grande mobilitazione del Principato in favore dell’Ucraina.

La somma già raccolta ha consentito di finanziare gli aiuti per i soccorsi d’emergenza, il pronto soccorso e altri servizi sanitari ai feriti e ai malati, nonché di aiutare i profughi del conflitto nella regione. Per quanto riguarda il ricongiungimento familiare degli ucraini residenti nel Principato, quattro famiglie sono state messe in salvo.

Dal canto suo, l’AS Monaco continua a riflettere su nuove iniziative per sostenere gli aiuti umanitari. La squadra ricorda inoltre ai suoi tifosi che, se lo desiderano, anche loro possono sostenere la Croce Rossa monegasca.

Per donare: