Как спортивные клубы Монако, в частности ФК «Монако» и БК «Монако», отреагировали на конфликт в Украине?

Футбольный и баскетбольный клубы «Монако», президентами которых являются россияне, оказались в центре новостной повестки после вторжения российской армии в Украину 23 февраля.

Украинец Сергей Дядечко, бывший президент БК «Монако», который добился выхода клуба в самое престижный европейский турнир, присутствовал на победном матче «Монако» против «Фенербахче» в Евролиге (92-78) вместе с новым президентом клуба, россиянином Алексеем Федорычевым.

Хотя ни один из них еще официально не высказался по поводу ситуации, бывший игрок и нынешний помощник тренера БК «Монако», Сергей Гладырь, написал «Stop War» («Нет Войне») на своей тактической доске.

В интервью испанской газете Marca Сергей Гладырь сказал, что он «обеспокоен» и «напуган» войной. «Я до сих пор не знаю, какое решение принять, — сказал он, в то время как часть его семьи находится на юге Украины. — Моя жена и двое детей здесь, во Франции, это очень сложно. Я надеюсь, что эта ситуация скоро закончится».

Напомним, что Алексей Федорычев (66 лет), личное состояние которого оценивается в 1 миллиард долларов, является основателем компании Fedcom, мирового лидера по производству серы и удобрений. Компания хорошо известна в Княжестве, поскольку почти 25 лет являлась титульным спонсором ФК «Монако».

С июня 2021 года Алексей Федорычев прекратил спонсировать ФК «Монако», за исключением матчей Лиги Европы, и занялся баскетбольным клубом «Монако». Федорычев входит в топ-100 самых богатых россиян. Бизнесмен купил почти половину акций баскетбольного клуба и стал его президентом. Сергей Дядечко остался на посту вице-президента.

Начало матча футбольного клуба «Монако» в Лиге 1 против «Реймса» было отложено в знак протеста против «военных действий» России в Украине по инициативе президента реймсского клуба Жан-Пьера Кайо. Встреча началась не в 13:00, как было запланировано, а в 13:05.

«При всем уважении, которое я испытываю к клубу Монако и его руководителям, мы должны были символически показать, что совершенно не согласны военными действиями, совершаемыми Россией», — объяснил президент «Реймса» в интервью Prime Video перед началом матча. Отвечая на вопрос об этой акции на послематчевой пресс-конференции, тренер «Монако» Филипп Клеман заверил, что «в клубе нет ни одного человека, который хотел бы войны».

Со своей стороны, вице-президент и генеральный директор клуба Олег Петров также не остался в стороне и отреагировал. «Очевидно, что это сложная и очень болезненная ситуация, за которой мы внимательно следим. Как руководитель футбольного клуба я считаю, что самое подходящее поле для противостояния — это спортивная площадка. Я надеюсь, что мир наступит как можно скорее».

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Олег Петров присутствовал на матче вместе с Князем Альбером II и его детьми, а также Екатериной Сартори Рыболовлевой, дочерью президента ФК «Монако», и ее супругом Хуаном Сартори, который был назначен вице-президентом «Монако» в ноябре.

По данным газеты L’Equipe, Дмитрий Рыболовлев никогда не был близок к Владимиру Путину. В качестве доказательства можно привести тот факт, что человек, который является президентом ФК «Монако» с 2011 года, покинул свою страну в 2010 году, за ним в Княжество последовали и его родители.

Эту информацию подтвердил журналист Лазар Ван Парийс, редактор Footballski.fr, онлайн-издания, специализирующегося на футболе Восточной Европы. «По сравнению с Романом Абрамовичем (президентом «Челси»), Дмитрий Рыболовлев совсем не близок к Владимиру Путину. Он покинул Россию в 2010 году, его более или менее вынудили продать свою компанию. Он покидал Россию не в самых лучших обстоятельствах. Он прибыл в Монако с большой суммой денег, которые он хотел инвестировать в Княжестве – в свой покой и безопасность».

В Европе президента «Монако» пока не беспокоят санкции. И, по словам Лазара Ван Парийса, даже если ситуация окажется «довольно сложной», на данный момент существует «мало причин, чтобы хотеть преследовать Дмитрия Рыболовлева».