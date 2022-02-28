Какова позиция Княжества Монако на конфликт на территории Украины? Будут ли введены санкции против российских олигархов? Как можно помочь Украине? Редакция Monaco Tribune отвечает на все вопросы.

Какова официальная позиция Княжества?

В прошлый четверг, в день начала военных действий, Государственный секретарь по вопросам юстиции Робер Желли (Robert Gelli) заявил, что международное правосудие «не может вмешиваться на данном этапе». Вскоре после этого Государственный министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) высказал свое мнение по этому вопросу в интервью корреспонденту Monaco Matin.

«Я очень обеспокоен, как и все сегодня в Европе», — сказал он. «В эти трудные часы, Княжество вместе с украинским народом. И мы очень чутко воспринимаем гуманитарный масштаб этого конфликта».

Государственный министр также добавил, что приоритетом является скорейшее прекращение военных действий и возобновление диалога между Москвой и Киевом. На данный момент Пьер Дарту сообщил, что к Княжескому правительству не обращались за помощью, но если это произойдет, «следуя принципам Суверена, который очень привязан к благополучию людей, где бы они ни жили, Княжество будет готово принимать меры».

Будут ли введены санкции со стороны Монако в адрес России и ее граждан?

Как известно, в Монако проживает большое количество выходцев как из Украины, так и из России. По данным IMSEE, 749 жителей Монако являются выходцами из России (согласно переписи населения за 2016 год). Сегодня многие страны, такие как США и Франция, обещают ввести жесткие санкции против российских олигархов, проживающих за рубежом, чтобы побудить Владимира Путина прекратить военные действия. Какую позицию займет Монако?

Пьер Дарту: «Пока преждевременно говорить (…) Княжество обязано, учитывая свои международные обязательства, принять меры, идентичные тем, которые принял Европейский Союз. (…) Это касается, например, замораживания средств. Я могу сказать, что уже приняты министерские решения о замораживании активов в Монако. Но я пока не могу сказать, касается ли это резидентов Монако».

Как и во многих других странах, в Княжестве проводятся благотворительные акции по оказанию помощи жителям Украины. Епархия Монако, со словами о том, что она «потрясена и обеспокоена» происходящим, призвала к сбору пожертвований в рамках благотворительной кампании Caritas Monaco в сотрудничестве с Caritas Ukraine. Вырученные средства пойдут на обеспечение жителей Украины товарами первой необходимости, продуктами питания, необходимым топливом, ремонтными материалами, лекарственными препаратами, а также теплой одеждой.

Для оказания помощи вы можете выслать:

Наличные или чек по адресу CARITAS MONACO — Paroisse Sainte Dévote, 1 place Sainte Dévote — 98000 MONACO, caritas@diocese.mc Либо сделать банковский перевод: «Archevêché de Monaco — Caritas Monaco», Международный номер банковского счета (IBAN): MC 36 1273 9000 7001 1622 7000 T85, Адрес учреждения: CFM ALBERT 1ER, Swift: CFMOMCMXXXX

Помимо этого, проводятся и другие благотворительные акции: на этой неделе из Монако отправится грузовик с вещами на Украину и в Польшу, для оказания помощи беженцам. В приоритете зимняя одежда, спальные мешки, аптечки для оказания первой помощи, одеяла, бутылки с водой и игрушки. Сбор вещей будет организован в казино Monte-Carlo Sun: вы можете передать свои материальные пожертвования до четверга 3 марта.