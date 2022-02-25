Государственный секретарь по вопросам юстиции Робер Желли (Robert Gelli) затронул тему российско-украинского конфликта в начале своего интервью с корреспондентом Monaco Info.

Отвечая на вопрос о роли международного правосудия на фоне военного конфликта, потрясшего Украину после вторжения российских войск в четверг 24 февраля, госсекретарь по вопросам юстиции Робер Желли заявил вечером того же дня в своем интервью Monaco Info: «На данном этапе международное правосудие не должно вмешиваться в этот конфликт. Я думаю, что на сегодняшний день это не является приоритетом. В первую очередь правительства государств, а также ООН должны предпринять соответствующие меры или вступить в переговоры со всеми возможными сторонами. Но правосудие не должно вмешиваться на данном этапе».

Затрагивая вопрос об отношениях между Княжеством и двумя странами, вовлеченными в конфликт, Робер Желли добавил: «Мы действительно поддерживаем тесные и стабильные отношения в области правосудия как с Россией, так и с Украиной, и вполне очевидно, что сложившияся ситуация может повлиять на дальнейшее сотрудничество».

Далее госсекретарь по вопросам юстиции перешел к обсуждению своей недавней командировки в Дубай для встречи с представителями местных судебных органов, борьбы с незаконным отмыванием денег и финансированием терроризма, важности внедрения цифровых технологий в сфере правосудия и возобновления деятельности Института по подготовке специалистов в области юстиции.