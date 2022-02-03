Борьба против отмывания денежных средств, финансирования терроризма и коррупции лежит в основе двух законопроектов.

Национальный Совет вынес на рассмотрение этот важнейший вопрос во время специальной сессии в понедельник 31 января. По итогам заседания избранные представители единогласно проголосовали за принятие двух законопроектов, один из которых направлен на усиление мер борьбы против отмывания денежных средств и финансирования терроризма и коррупции, а другой — на введение надлежащих уголовных санкций.

«Эта мера безотлагательна, так как нам необходимо было в кратчайшие сроки принять эти два текста, чтобы утвердить свой авторитет. Также, это было важно и потому, что — благодаря первому тексту закона — принятый пакет документов призван повысить эффективность правового механизма, созданного в декабре 2020 года, а также дополнить тот, что не был реализован Указом», объяснил Государственный Министр Пьер Дарту (Pierre Dartout) в интервью телеканалу Monaco Info.

Пристальное внимание уделяется сектору предметов роскоши

В сущности, закон от декабря 2020 будет дополнен различными нормативными актами, в частности европейскими, чтобы гарантировать авторитет Княжества на международном уровне. Так, монегаскское правосудие будет располагать более эффективными средствами для осуществления контроля. Одновременно с этим, сектора экономики, которые подвержены риску отмывания денег, будут лучше осведомлены.

Как объяснил в эфире телеканала Monaco Info Министр Финансов и Экономики Жан Кастеллини (Jean Castellini), к уже подпадающим под действие закона профессиональным категориям были добавлены новые — из сектора предметов роскоши: «В такой стране как Княжество важно принимать во внимание выявление угроз и факторы уязвимости. Учитывая значимость этого сектора, ряд профессий должен быть включен в закон.» К ним относятся, в частности, специалисты в области продажи или аренды произведений искусства, драгоценных материалов, камней и металлов, ювелирных изделий, часового мастерства или иных других предметов, имеющих высокую стоимость.

Что касается уголовного наказания, предусмотренного вторым правовым актом, против специалистов секторов, на которые непосредственно распространяется действие этого закона, будут применены отягчающие обстоятельства, что приведёт к признанию их вины в отмывании денег. «Мы призываем людей к большей бдительности и ответственности. Осуществление санкций будет вверено специальной комиссии.» — объяснил Пьер Дарту, добавив, что «в этот четверг состоится собрание Комитета по Мониторингу и Координации, на котором будет представлена национальная стратегия, а также проведены переговоры с представителями затронутых профессий.