Алексей Федорычев сменил Сергея Дядечко на посту президента БК «Монако».

Согласно официальному сообщению БК «Монако», Сергей Дядечко передал свои полномочия Алексею Федорычеву после шести лет работы во главе клуба. Четырехкратный победитель последних матчей Евролиги, в настоящий момент клуб находится на втором месте в лиге чемпионата Франции по баскетболу.

66-летний гражданин Монако Алексей Федорычев является одним из основных акционеров клуба. По состоянию за последние три сезона российскому миллионеру принадлежит 46,4% акций БК «Монако». Бывший владелец «Динамо» и «Ростова», в настоящий момент он возглавляет собственный холдинг Fedcom.

«С тех пор как Сергей Дядечко предложил мне присоединиться к БК «Монако», мое сердце принадлежит клубу! Этот проект выводит Монако на новый уровень в плане спортивных достижений. Я с гордостью поддерживаю «красно-белых» на протяжении более 30 лет, и, будучи преемником Сергея Дядечко на посту президента, с радостью продолжу заниматься развитием клуба», – поделился Алексей Федорычев.

Впечатляющий послужной список

Впрочем, Сергей Дядечко не прощается с БК «Монако». Украинский бизнесмен по-прежнему будет участвовать в жизни клуба в качестве вице-президента по спортивной работе: «Я знал, что этот день настанет: БК «Монако» для меня как пятый ребенок. Ребенок, которому я отдал всего себя, и сегодня он готов вылететь из гнезда навстречу новым свершениям. Когда вы создаете проект, занимаетесь его развитием, а он стремительно набирает обороты – вы знаете, что его ждет прекрасное будущее. Я благодарю Алексея Федорычева за его искреннее желание и энтузиазм продолжать заниматься развитием клуба».

И потому Сергей Дядечко с уверенностью передает эстафету. Однако новому президенту предстоит непростая задача, ведь на счету БК «Монако» множество достижений: