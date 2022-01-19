Во вторник вечером «Монако Баскет» показал феноменальный баскетбол, разгромив «АСВЕЛ» на его же паркете (75-100).

Впервые в этом сезоне «АСВЕЛ» пропустил 100 очков за игру. И именно игроки Roca Team добились этого в поздней игре 19-го тура Евролиги.

Великолепный квартет из Майка Джеймса (20 очков), Альфа Диалло (17 очков), Дуэйна Бэйкона (21 очко) и Донатаса Мотеюнаса (22 очка) оказывал сильнейшее давление на «АСВЕЛ» на протяжении всей игры.

Плей-офф снова в поле зрения

Важный реванш для монегасков, которые были разгромлены в первой игре между этими командами броском Уильяма Ховарда с центра площадки (84-85). Эта обнадеживающая победа позволяет подопечным Обрадовича все еще верить в квалификацию в плей-офф.

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«Мы отлично адаптировались к сопернику в пик-н-ролле, чтобы остановить их плеймейкеров. В обороне мы были очень сильны, а в атаке сыграли грамотно, используя свои преимущества», — сказал тренер монегасков Саша Обрадович после победы своей команды. «Прежде всего, мы продемонстрировали командный дух. Разница в счете не отражает уровень между двумя командами, это просто игра».

Уже в этот четверг «Монако» отправится в Санкт-Петербург, где сразится с «Зенитом» в рамках 20-го тура Евролиги.