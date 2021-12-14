Сербский тренер, приходящий на смену Звездану Митровичу (Zvezdan Mitrovic) в БК «Монако» (AS Monaco Basket), не скрывает своей радости от новой встречи с Княжеским клубом.

Место на тренерской скамье команды Roca Team вновь обретает хорошо известное лицо. После первого успешного пребывания в Монако с февраля 2019 по июнь 2020, Саша Обрадович возвращается в красно-белый клуб, движимый множеством амбициозных планов.

«Клуб развивается и в прошлом сезоне показал прекрасные результаты, — сообщил он в интервью прессе клуба. — «Монако» произвёл огромные вложения, и перед ним открывается крайне перспективное будущее. Этот клуб амбициозен, а его руководители целеустремленны. Это блестящая возможность для тренера.»

Саша Обрадович очень хорошо знает Клуб

Тот, кто имеет прочные связи с Сергеем Дядечко (Sergey Dyadechko), президентом баскетбольного клуба «Монако», и Алексеем Ефимовым (Oleksiy Yefimov), исполнительным директором, намерен вывести эту команду на новый уровень, как он сам поведал нам несколько месяцев назад.

«Многие игроки демонстрируют высочайший уровень, достойный крупнейшего европейского соревнования. Однако, команде не хватает сплоченности, и исправление этого недостатка я ставлю своей задачей. Я хочу видеть команду, сражающуюся за победу, ликвидирующую противника, члены которой будут непрестанно приносить в жертву всех себя ради друг друга. Команду, которая отдаст все силы, чтобы одержать победу. Но, главное, я хочу видеть сплоченную команду.»

Саша Обрадович снова займёт своё официальное место на скамейке Roca Team в эту среду, 15-го декабря, на площадке команды «Жальгирис» (Zalgiris Kaunas) в Литве. Напомним, что в настоящее время «Монако Баскет» занимает вторую строчку в Чемпионате Франции, наравне с клубом Страсбурга, и шестнадцатую — в таблице Евролиги.



