











Алексей Ефимов, исполнительный директор баскетбольного клуба «Монако» с 2015 года, является архитектором стремительного подъема команды за годы своей работы. Он способствовал выходу клуба из Лиги Про Б в высший дивизион чемпионата Франции и его победе в Еврокубке в этом году. В следующем сезоне «Монако» впервые сыграет в Евролиге, главном клубном соревновании Европы. Представляем портрет Алексея Ефимова, увлеченного свои делом человека и целеустремленного менеджера, подающего большие надежды в европейском баскетболе.

Алексей всегда был на шаг впереди. Но хотя талант не имеет возраста, а навыки иногда могут компенсировать недостаток опыта, молодой человек иногда сталкивался с препонами старых волков профессии.

«Когда я имел дело с агентами игроков или самими игроками, я всегда старался достичь соглашения до нашей первой личной встречи, — рассказывает Алексей, — по телефону трудно определить сколько лет человеку. Но когда перед тобой молодой парень, а ты уже опытный агент или адвокат, ты всегда стараешься взять верх».

Поначалу Сергей (Дядечко) немного сомневался из-за его возраста. Но вскоре он изменил свое мнение, когда увидел, что клуб движется в правильном направлении (под руководством Алексея Ефимова). Саша Обрадович

Выпускник Политехнического института Харькова, второго по величине города Украины, быстро привык к тому, что люди часто обращали внимание на его возраст. Он даже сделал это своей визитной карточкой. В 2007 году, в возрасте 21 года, Алексей получил должность менеджера БК «Киев» (в то время гиганта украинского баскетбола), после того, как успел поработать там в качестве пресс-атташе и директора по маркетингу. Вскоре он встретит человека, который повлияет на его карьерный путь. Этим человеком был Саша Обрадович.

Алексей Ефимов и Сергей Дядечко — вместе через годы

«Я помню, что он хотел знать о баскетболе абсолютно все», — признается Саша Обрадович, занимавший пост тренера «Монако» в сезоне 2019-2020 годов. «Мы вместе пережили трудный период, когда клуб был банкротом и многие игроки покинули его. Но мы построили прочные отношения, основанные на доверии и уважении». Поэтому, когда в следующем сезоне Саша Обрадович стал главным тренером БК «Донецк», президентом которого в то время был Сергей Дядечко, карьера молодого менеджера пошла по совсем иному пути.

Сергей Дядечко (слева), Звездан Митрович (в центре) и Алексей Ефимов (справа): волшебное трио Монако. © AS Monaco Basket

«После первого сезона я настоял на том, чтобы Алексей присоединился к команде. Я знал, что он может привнести в команду в качестве генерального директора, особенно учитывая его преданность делу и профессионализм. Поначалу Сергей немного сомневался из-за его возраста, — признается сербский тренер, — но он быстро изменил свое мнение, когда увидел, что клуб движется в правильном направлении». В том году БК «Донецк» стал чемпионом Украины. «Уровень солидарности в команде был невероятным».

Иногда он (Алексей Ефимов) бывает еще более энергичным и мотивированным, чем некоторые игроки. Амара Си

Начиная с того сезона в Донецке, Сергей Дядечко и Алексей Ефимов будут неразрывно работать вместе. «В этом году исполняется 10 лет, как мы работаем вместе, — улыбается исполнительный директор Roca Team, — именно он дал мне возможность работать на самом высоком уровне, в достаточно юном возрасте, дав мне карт-бланш. Каждый день я стараюсь оправдать его доверие, отдавая всю душу, сначала БК «Донецк», а в последние семь лет — «Монако».

Трудоголик с большим сердцем

Алексей и Сергей бок о бок работают в ежедневном режиме. «Они разговаривают по 15-20 раз на день», — улыбается Амара Си (Amara Sy), легенда «Монако», выступающий сегодня за «Париж». «Алексей не боится брать на себя ответственность и постоянно находится под давлением», — рассказывает Амара или «Адмирал», как его называли болельщики в эпоху его выступлений за «Монако». «Тогда меня поразило, что молодой человек так хорошо справляется с этим давлением».

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Алексей известен своей любовью к испытаниям: это настоящий трудоголик, который «способен сначала позаниматься в фитнес зале, а затем выйти на площадку, чтобы побросать мяч в корзину». «Иногда он бывает даже более энергичным и мотивированным, чем некоторые игроки, — смеется Амара Си, — он также чрезвычайно щедрый и уважительный человек, который делает все возможное, чтобы предоставить игрокам лучшие условия. Сегодня, безусловно, он является ключевой частью проекта и неотъемлемой частью успехов клуба».

Я похудел на 10 кг и сказал себе, что никогда в жизни не вернусь к тренерской работе. Алексей Ефимов

Алексей является большим поклонником спорта: он занимается велоспортом, плаванием, боксом, теннисом и регулярно тренируется со своей женой, бывшей художественной гимнасткой. Сейчас, его главной целью является создание конкурентоспособной команды, которая сможет успешно выступить в Евролиге в следующем сезоне. «Это большой и сложный вызов», — говорит человек, который стоял за приходом Матиаса Лессора и Роба Грея, двух главных звезд великолепного сезона «Монако». «Но мы будем упорно работать, чтобы достичь этого уровня».

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В дополнение к своим руководящим постам Алексей Ефимов успел пройти большой карьерный путь, несмотря на свой молодой возраст. Так он успел поработать репортером крупнейшей российской спортивной газеты «Спорт-Экспресс», а также спортивным тренером. «Я похудел на 10 кг и сказал себе, что никогда в жизни не вернусь к тренерской работе». Что думает Саша Обрадович об Алексее на его должности в Княжестве? «В Монако я встретил зрелого, взрослого человека, еще более серьезного, с большой репутацией в европейском баскетболе». В 35 лет все еще только впереди!

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