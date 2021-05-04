











Даже спустя несколько дней после исторической победы «Монако» в Еврокубке по баскетболу в Княжестве не утихают поздравления. Победу команды приветствуют Князь Альбер II, президент Национального совета Стефан Валери, бывшие игроки команды, например, Амара Си и экс-тренер Саша Обрадович.

В 2015 году баскетбольный клуб «Монако» перешел в категорию Pro A, а сейчас завоевал титул чемпиона Европы.

Нет ничего удивительного в том, что тренер Звездан Митрович и его подопечные наслаждаются моментом. «Я думаю, что моя команда смогла показать невероятное достижение в этом сезоне», — сказал тренер «Монако» после победы. «Вы знаете историю, как мы играли, имея небольшой состав. Но мы играли сильно, по 40 минут в каждой игре. Мы выложились по полной. Я счастлив, но все еще в шоке. Это была отличная игра», — добавил Звездан Митрович.









«Спорт — важный вектор развития для Княжества»

Восхитительное выступление команды «Монако» нашло отклик на международном уровне и, конечно, в Княжестве. Князь Альбер II приветствовал исключительную игру клуба. «Это великолепно. Это результат долгого пути и приоритетов, выстраиваемых десятилетиями — чтобы спорт стал важным вектором развития Княжества, чтобы выдвинуть на первый план все сильные стороны общества», — сказал Суверен.

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«Я рад, что люди узнают о разных проектах Монако на самых разных уровнях. На школьном, корпоративном и профессиональном уровнях мы видим увлечение спортом. Это позволяет нам достичь результатов, подобных тем, что мы видим в баскетболе. Давайте не забывать, что еще каких-то десять лет назад баскетбол в Монако был совсем не на таком высоком уровне», — добавил Князь Альбер II.

«Подъем команды «Монако»»

Стремительное развитие клуба отметил президент Национального совета Стефан Валери. «Какой взлет совершила команда: из третьего дивизиона на вершину Европы. Спасибо всем игрокам, тренерам, техническому персоналу, менеджерам и всем, кто причастен к этому грандиозному успеху», — сказал он.

Бывший капитан баскетбольного клуба «Монако» Амара Си поздравил товарищей по команде. «Великолепный клуб, отличные игроки, тренеры и менеджеры, сверхкомпетентный персонал и преданные болельщики… Поздравляю всю команду с чемпионским титулом, который делает меня счастливым и гордым, что я носил цвета команды», — отметил он.

Тренер клуба прошлого сезона Саша Обрадович также поздравил баскетболистов. «Молодцы, «Монако», это невероятный результат. Поздравляю Сергея, Алексея, Звездана, Мирко, Гена, Джеффа, Диего, всех игроков, которых я тренировал и остальных. Поздравляю замечательных болельщиков и менеджмент. Я рад за всех вас, ребята», — сказал он.

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