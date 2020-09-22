











Звездан Митрович (Zvezdan Mitrović) снова стал главным тренером баскетбольного клуба «Монако» («Roca Team»), клуб, который он уже возглавлял в период с 2015 по 2018 год и с которым добился многочисленных успехов. «Monaco Tribune» знакомит своих читателей с черногорским наставником, холодным и сдержанным стратегом, но доброжелательным и душевным в повседневной жизни, готовым на новые успехи с «Roca Team».

Никто не мог предсказать два года назад, когда Звездан уходил тренировать «АСВЕЛ», амбициозный клуб Тони Паркера (Tony Parker), что его история в Монако не закончена и что он с триумфом вернётся в Княжество этим летом, с титулом чемпиона Франции.

«Все едины во мнении, когда речь идёт о его тренерских качествах, на площадке и вне её»

В конце прошлого сезона, «Roca Team» внезапно покидает, возглавлявший команду с февраля 2019 года, тренер Саша Обрадович (Saša Obradović), подписав контракт с белградской «Црвеной Звездой». Руководство «Roca Team» не сомневается ни секунды в кандидате на замену, когда «АСВЕЛ» увольняет Звездана Митровича после грубой ошибки в мае 2020 года, а Звездан не сомневается ни на секунды, чтобы вновь возглавить клуб.

«Это отличная новость для «Roca Team», – признался в интервью «Monaco Tribune» Поль Лакомб (Paul Lacombe), игравший под руководством черногорского тренера в сезоне 2017-2018, и только что перешедшего в состав… «АСВЕЛА». – С уходом Саши, назначение Звездана было лучшим решением для «Roca Team». Команде не придётся начинать всё с нуля». Того же мнения придерживается и Якуба Уаттара (Yakuba Ouattara), игрок костяка команды Митровича на протяжении трёх сезонов и играющий теперь в составе «Реал Бетиса». Он знает клуб, как свои пять пальцев и показывал здесь великолепные результаты», – поделился с нами своим мнением игрок сборной Франции. – Все едины во мнении, когда речь идёт о его тренерских качествах, на площадке и вне её. Это очень большое усиление для Монако».

«Человек с очень хорошим чувством юмора, он всегда говорит, что думает»

Звездан хорошо известен благодаря своим тактическим навыкам и теории, чем он похож на других тренеров из Восточной Европы. Агрессивный стиль в защите и более свободная игра в атаке, позволила «Roca Team», под руководством Митровича, достичь неплохих результатов за 3,5 года. Начав в лиге «Pro B» (прим. второй дивизион чемпионата Франции), уроженец Подгорицы, вывел клуб в финал чемпионата Франции в 2018 году, а также же в Еврокубок (EuroCup 2018/2019). Логическое объяснение этим достижением – это его самобытный подход в руководстве командой, о котором, его бывшие подопечные, вспоминают…

«Это тренер, которому я обязан своему появлению в высшем дивизионе чемпионата Франции. Разумеется, у меня остались только хорошие воспоминания», – вспоминает Уаттара. – Звездан – это тренер, который всегда отрыт для разговора, который по-своему близок со своими игроками, но который не устраивает публичных выговоров. Он всегда говорит, что думает, без полутонов, и не разделяет молодых игроков и более опытных, с большими контрактами. Звездан руководствуется только твоими заслугами на площадке и всегда готов дать тебе шанс, именно это мне в нем очень нравится». Поль Лакомб и Звездан Митрович буквально разминулись в этом сезоне, перейдя в противоположные клубы и, возможно, им больше не удастся поработать вместе в одном коллективе. Тем не менее, атакующий защитник сборной Франции вспоминает о своём бывшем тренере, как о человеке «с очень хорошим чувством юмора, строгим, но справедливым на площадке. Он мог кричать на всех без исключения, но позволял нам много свободы в игре».

«Люди, которые меня знают, знают какой я на самом деле»

Эта двойственность характера, горячий пыл, но холодный рассудок, возможно главная черта, отличающая Звездана. В молодости он мечтал стать рисовальщиком, но позже влюбился в баскетбол, и до такой степени, что сегодня смотрит по телевизору до 15 матчей в неделю. Отец троих детей, будучи спокойным в повседневной жизни, он порой бывает вспыльчивым на площадке, о чем свидетельствуют его многолетние споры с арбитрами чемпионата Франции.

«Люди, которые меня знают, знают какой я на самом деле, а на остальных мне всё равно», – сказал без экивоков Звездан, в передаче Transversales, на канале RMC Sport. – Самое главное для меня — это мои отношения с игроками». А игроки часто готовы умереть за него на площадке, даже если не все согласны с методами черногорца… Так, например, разыгрывающий защитник сборной Франции Антуан Дьо (Antoine Diot), недавно признался в интервью газете «L’Equipe», что покинул бы «АСВЕЛ», если бы Митрович остался.

«Roca Team» – это выбор, сделанный сердцем!»

От Звездана, работавшего в Украине на протяжении 12 лет, ждут, что его второе пришествие на скамейку БК «Монако» сможет наконец сломить гегемонию «АСВЕЛА» и привезти в Княжество титул чемпионов. Задача, не из лёгких… «Мы будем двигаться к успеху шаг за шагом, но будьте уверены, что желание вновь прожить прекрасные победные вечера в зале Гастон-Медсен – велико, как никогда», – сказал в интервью изданию «Nice-Matin» Митрович, после своего назначения. – Мы положим на это все наши силы и эмоции. Монако — это мой второй дом после Черногории, а «Roca Team» это выбор, сделанный сердцем».