Depuis quelques jours et le sacre historique de l’AS Monaco Basket en Eurocoupe, les louanges n’ont cessé de se succéder en Principauté, du Prince Albert II au Président du Conseil National, Stéphane Valeri, en passant par d’anciennes gloires de la Roca Team, comme Amara Sy ou l’ancien entraîneur Saša Obradović. Extraits.

Rendez-vous compte. Promu en Pro A en 2015 et désormais champion d’Europe. Alors, forcément, Zvevdan Mitrovic et ses hommes ont savouré ce succès comme il se doit depuis vendredi soir. « Je pense que mon équipe a vraiment réussi quelque chose d’incroyable cette saison, s’émerveillait l’entraîneur de la Roca Team après ce succès historique. Vous connaissez l’histoire, comment nous avons joué, avec un petit roster. Mais nous avons vraiment joué dur, quarante minutes à tous les matches. On a donné notre maximum. Je suis heureux, encore un peu sous le choc. Je pense que ce fut une grande, grande performance de basket. »









« Le sport, un vecteur important de développement en Principauté »

Une performance admirable, qui a eu écho à l’international et évidemment en Principauté, où le Prince Albert II n’a pas manqué de souligner la performance exceptionnelle des « Roca Boys ». « C’est formidable. C’est le résultat d’un long cheminement et une volonté affichée depuis des décennies que le sport soit un vecteur important de développement en Principauté, non seulement en termes de communication mais aussi d’inclusion pour tirer en avant toutes les forces de la société, a confié le Souverain.

Je me réjouis que des gens aient cru dans les différents projets bâtis à Monaco, certes à des niveaux différents. Il y a un vrai engouement pour le sport au niveau scolaire, associatif, corporatif, professionnel. C’est tout ce mouvement-là qui fait qu’on arrive à des résultats comme celui du basket. N’oublions pas non plus qu’avant qu’elle devienne la Roca Team, l’AS Monaco basket était au plus bas il n’y a même pas dix ans ! »

« Quelle ascension de la Roca Team ! »

Une progression impressionnante, qui a été saluée par le Président du Conseil National, Stéphane Valerie. « Quelle ascension de la Roca Team qui s’est hissée de la troisième division jusqu’au toit de l’Europe. Merci à tous les joueurs, aux coachs, au staff technique, aux dirigeants et à toutes les personnes impliquées dans cette formidable réussite. » Capitaine historique de la Roca Team qui a grandement contribué à l’évolution du club depuis quelques années, Amara Sy a félicité ses anciens coéquipiers. « Un club magnifique, des excellents joueurs, coachs et dirigeants, un staff ultra compétent et des supporters fidèles… Félicitations à l’ensemble de l’AS Monaco Basket pour ce titre de champion qui me rend heureux et encore plus fier d’avoir porté les couleurs de la Roca Team. »

Entraîneur de l’AS Monaco Basket la saison dernière, Saša Obradović n’a pas non plus oublié le club du Rocher. « Bravo Monaco, un résultat incroyable. Félicitations à Sergej, Oleksiy, Zvezdan, Mirko, Gen, Jeff, Diego, tous les joueurs que j’ai entraîné et d’autres, les grands fans et l’organisation. Je suis heureux pour vous tous les gars. » L’histoire est en marche.