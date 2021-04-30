











В пятницу вечером «Монако» одержал победу в сложнейшем выездном матче против казанского УНИКСа (83-86) и завоевал главный трофей в своей истории.

Улыбки и слезы радости появились на лицах баскетболистов из Княжества в тот момент, когда Джамар Смит (УНИКС) не попал в корзину с трехочковой линии на последних секундах матча. Время истекло, счет на табло — 83-86 в пользу монегасков. Как и в первом матче финальной серии, подопечные Звездана Митровича вновь показали великолепный баскетбол и взяли верх над грозным соперником из Казани. Все было здорово в игре монегасков, как в реализации трехочковых бросков, так и в оборонительных действиях.

Роб Грей — MVP финала

Роб Грей абсолютно заслужено был признан MVP финала (25 очков, 4/7 трехочковых). Его дерзкие и искрометные действия вели вперед команду до самого конца четвертой четверти. Монегаски играли в уверенный, контактный баскетбол — именно такой и был нужен для завоевания первого европейского трофея в истории клуба. Что касается игры соперника, то следует отметить великолепные действия Джордана Теодора (15 очков, 6 передач) и Джона Брауна (16 очков, 10 подборов).







В погоне за вторым титулом в сезоне

«Я не могу в это поверить», — сказал Звездан Митрович после финального свистка. Спустя 33 года после победы «Лиможа» и спустя всего шесть лет после возвращения в элиту (2015), «Монако» только что подарил французскому баскетболу главный трофей последних лет. Следующий сезон в Евролиге обещает быть грандиозным для победителей Кубка Европы. Но в ожидании будущих встреч с лучшими европейскими командами, монегаски рассчитывают на победу и в чемпионате Франции в этом году (Roca Team лидирует в регулярном чемпионате). Пожелаем удачи монегаскам.

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