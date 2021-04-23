











Баскетбольный клуб «Монако» («Roca Team») показал захватывающую игру и впервые в своей истории вышел в финал Еврокубка, победив испанскую «Канарию» (74-76).

Они сделали это! «Roca Team» стала первым финалистом баскетбольного Кубка Европы после грандиозного матча, завершившегося решающим броском американского защитника Роба Грея в последние минуты игры при равном счете.

Команда Княжества уже в Евролиге?

«Поздравляю всех игроков. Они вышли в финал благодаря огромной вере. Это фантастическое время для клуба и для всех наших фанатов. Это что-то невероятные. Мы начали сезон без особых амбиций, просто надеялись попасть в топ-16», — сказал тренер Звездан Митрович.

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В следующем сезоне «Монако» сыграет в Евролиге, главном соревновании европейского баскетбола, благодаря победе «Зенита» над «Панатинаикосом» (112-83). Успех россиян позволил монегаскам досрочно получить путевку в Евролигу на сезон-2021/2022.

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Это первый раз, когда финалист Еврокубка гарантированно выходит в Евролигу еще до того, как сыгран финал. Хоть монегаскам и предстоит еще сыграть в финале Еврокубка, выход «Зенита» в плей-офф Евролиги автоматически отсекает «Валенсию». После выхода испанского клуба из Евролиги его место получит не только победитель Еврокубка, но и финалист.