











БК «Монако» обыграл казанский УНИКС (89-97) в первом матче финальной серии Кубка Европы. За напряженным поединком, который состоялся в Монако, в Зале Гастона Медсена, наблюдали Князь Альбер II, государственный министр Пьер Дарту, а также президент БК «Монако» Сергей Дядечко.

Обыграв казанцев на домашнем паркете (89-87), подопечные Звездана Митровича находятся всего в шаге от завоевания своего первого европейского титула.

Роб Грей (23 очка) — самый ценный игрок у «Монако»

В результате блестящей игры трио Ди Боста (16 очков, 6 передач), Роба Грея (23 очка, 4 подбора) и Матиаса Лессора (17 очков, 5 подборов), БК «Монако» победил с небольшим отрывом, вновь проявив невероятную силу воли и желание. Монегаски «выцепили» эту победу в последней, четвертой четверти, и готовы на бой в ответном матче в Казани.

В Россию за победой

Начав игру с неплохим преимуществом (11-2), во второй четверти монегаски немного сбавили обороты (19-26), позволив УНИКСу повести в счете. Основной отпор со стороны соперника был продемонстрирован украинским великаном Артемом Клименко (22 очка, 5 подборов) и опытным Джорданом Теодором (15 очков, 8 передач), БК «Монако», как и в полуфинале, дала небольшую фору сопернику, чтобы в конце концов переломить ход игры и одержать важную победу.

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Монегаски находятся всего в одном шаге от завоевания главного титула в своей истории. Для этого нужно будет еще раз обыграть УНИКС, но уже в Казани, в эту пятницу (начало матча: 19:00 по местному времени). Если они проиграют, то решающий матч плей-офф будет сыгран в воскресенье, снова в Казани.

Матиас Лессорт (центровой БК «Монако»):

«Облегчение? Мы почувствуем облегчение, когда выиграем титул. На данный момент мы сделали только половину работы. Мы будем сражаться — это будет большой бой. Нам придется выложиться по полной. Европейский титул не дается просто так. Мы все еще далеки от победы».

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Абдулайе Н’Дойе (атакующий защитник БК «Монако»):

«Эта победа очень важна. Но мы пока ничего не праздновали. Теперь мы должны поехать туда и победить. У этой казанской команды много талантов. Для меня это не российская команда, а американская. Мы будем работать над «пик-н-роллами». С начала сезона мы играем за закрытыми дверями. В России на трибунах будут зрители, это хорошо, это внесет задор».