Sergey Dyadechko cède la présidence à Aleksej Fedorychev.

C’est par un communiqué que l’AS Monaco Basket a transmis la nouvelle : après six ans à la tête du club, Sergey Dyadechko passe la main à Aleksej Fedoricsev, alors que la Roca Team vient d’enchaîner quatre victoires consécutives en Euroligue et occupe actuellement la deuxième place du classement du Championnat de France.

Aleksej Fedoricsev (66 ans) est citoyen monégasque et était déjà l’un des principaux actionnaires du club. Depuis trois saisons, le millionnaire russe détenait 46,4% des actions de la Société AS Monaco Basketball S.A.M. Ancien propriétaire du FC Dynamo Moscou et du FC Rostov, il est l’actuel propriétaire de la société Fedcom.

« Depuis que Sergey Dyadechko m’a proposé de rejoindre l’aventure Roca Team, mon cœur est au basketball monégasque ! Ce projet est passionnant et positionne un peu plus Monaco sur la carte du sport et de la performance. Je suis très fier de continuer à soutenir les couleurs rouge et blanche que je porte depuis plus de 30 ans et de succéder au Président Dyadechko pour écrire les prochaines pages de l’histoire du Club » a-t-il déclaré dans le communiqué.

Un palmarès impressionnant

Ce n’est cependant pas la fin de l’aventure pour Sergey Dyadechko. L’homme d’affaires ukrainien restera impliqué dans les affaire du club, en tant que Vice-Président aux opérations sportives : « Je savais que ce jour-là arriverait : la Roca Team est un peu comme mon cinquième enfant. Et aujourd’hui, c’est comme si cet enfant à qui j’aurais donné tout ce que je pouvais prenait son envol pour devenir un grand. Quand on crée un projet, qu’on le développe et qu’il grandit si vite et si bien, on sait qu’il y aura des lendemains magnifiques. Je remercie Aleksej Fedoricsev d’avoir l’envie et l’enthousiasme qu’il faut pour continuer d’accompagner cette épopée. »

C’est donc en toute confiance que Sergey Dyadechko passe le flambeau. Mais le défi est de taille, car la Roca Team a de nombreuses réalisations à son actif :