Ce voyage extraordinaire dans l’univers du peintre est à découvrir du 6 juillet au 1er septembre 2024.

Dans une scénographie inédite de plus de 2000 m2, cette exposition promet d’être une invitation à un voyage à travers les représentations sublimes du monde de Joseph Mallord William Turner, de ses paysages aux explorations élémentaires de la lumière et de l’atmosphère dont il fut précurseur et maître.

Provenant de la collection de la Tate, qui consent ici son plus important prêt d’huiles sur toile jamais réalisé, une sélection de 38 huiles sur toile et 40 œuvres sur papier mêlant aquarelles et gouaches, « vont révéler une conception éminemment sensible et poétique du paysage chez Turner, illustrer son style novateur et ses qualités d’abstraction sans équivalent dans l’histoire de la peinture », indique un communiqué du Grimaldi Forum.

Les 80 chefs-d’œuvre présentés dialogueront avec une trentaine d’œuvres d’artistes modernes et contemporains tels que John Akomfrah, Edward Burtynsky et Peter Doig. À noter enfin que c’est Elizabeth Brooke, Chargée de mission curatoriale à la Tate, qui signe le commissariat de cette exposition pour le Grimaldi Forum Monaco.

Info pratique :

Du 6 juillet au 1 septembre 2024

Horaires : ouvert tous les jours de 10h00 à 20h00

Nocturnes organisées les jeudis jusqu’à 22h

Préventes à 7 euros au lieu de 14 euros jusqu’au 30 juin 2024.