Profitez de billets à prix réduits pour la future exposition Turner au Grimaldi Forum

Rendez-vous du 6 juillet au 1er septembre pour la découvrir.

Publicité

A l’été 2024, le Grimaldi Forum Monaco dévoilera, en collaboration avec la Tate, l’exposition-évènement « Turner, le sublime héritage ». Et pour en faire profiter le plus grand nombre, le prix du billet est réduit de moitié à l’occasion des préventes, jusqu’au 30 juin prochain. Sur le site internet du GFM, retrouvez ces tickets à 7€ au lieu de 14€. À noter que l’entrée sera gratuite pour les moins de 18 ans.

L’influence et l’héritage de Turner

Présentant un ensemble d’œuvres de premier plan dans une scénographie inédite de plus de 2000 m2, cette exposition sera une invitation à un voyage à travers les représentations sublimes du monde de Joseph Mallord William Turner, de ses paysages aux explorations élémentaires de la lumière et de l’atmosphère dont il fut précurseur et maître.

L’influence déterminante de Turner sur la peinture, et par extension son héritage, seront mis en regard dans le parcours de l’exposition à l’appui d’interprétations du sublime par de grands artistes contemporains comme, entre autres, Richard Long, Olafur Eliasson, Cornelia Parker, Jessica Warboys, John Akomfrah, Katie Paterson ou encore Mark Rothko.

Une exposition en hommage au Prince Rainier III au Musée d’Anthropologie Préhistorique

Plus d’infos