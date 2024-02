Biglietti al 50% per la prossima mostra di Turner al Grimaldi Forum

Avete tempo dal 6 luglio al 1° settembre per scoprirla.

Quest’estate, il Grimaldi Forum Monaco, in collaborazione con la Tate Modern, lancerà la mostra-evento “Turner, le sublime héritage”. Per dare la possibilità a tutti di scoprirla, il biglietto è disponibile in prevendita a metà prezzo fino al 30 giugno. Sul sito del GFM potrete acquistarlo a 7€ invece che 14€. Segnaliamo che l’ingresso sarà gratuito per i minori di 18 anni.

L’influenza e il lascito di Turner

Con una selezione di opere di rilievo in una scenografia inedita di oltre 2.000 m2, la mostra è un invito a viaggiare attraverso le rappresentazioni sublimi del mondo di Joseph Mallord William Turner, dai suoi paesaggi agli studi elementari della luce e dell’atmosfera di cui fu precursore e maestro.

Nel corso della mostra, scoprirete l’influenza determinante di Turner sulla pittura, e di conseguenza il suo lascito, attraverso le interpretazioni del sublime di grandi artisti contemporanei come, tra gli altri, Richard Long, Olafur Eliasson, Cornelia Parker, Jessica Warboys, John Akomfrah, Katie Paterson e Mark Rothko.

