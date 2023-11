A Villa Paloma una mostra dedicata a Pier Paolo Calzolari

L’artista italiano è ospite al Nouveau Musée National di Monaco per una mostra inedita.

In questo momento, i tre piani di Villa Paloma espongono oltre trenta opere, tutte realizzate da Pier Paolo Calzolari tra il 1960 e il 2014. Il nome di questa nuova mostra, “Casa ideale”, richiama l’omonimo testo-manifesto scritto dall’artista nel 1968.

La mostra è stata inaugurata dalla Principessa Carolina, accompagnata da Pier Paolo Calzolari (a sinistra) e dal Direttore del NMNM Björn Dahlström. ©Direzione della Comunicazione

Un’immersione nel cuore dell’arte povera, un movimento sorto in Italia negli anni Sessanta, che nasce come provocazione nei confronti del consumismo (in particolare quello dell’imperialismo americano), privilegiando l’uso di materiali semplici, spesso elementi naturali o di recupero. Nelle opere di Pier Paolo Calzolari ritroviamo proprio questi materiali, tra cui le foglie di tabacco, il fuoco, il ghiaccio, il metallo e il piombo, oltre agli oggetti di uso quotidiano presi in prestito dall’arte povera.

©Direzione della comunicazione

“L’opera di Calzolari colpisce per la sua natura infinitamente poetica”, scrive il Nouveau Musée National de Monaco. Il direttore del museo, Björn Dahlström, ha scoperto l’artista negli anni ’90 durante una mostra a Parigi. “Ha creato un universo combinando materiali totalmente unici, come un vero alchimista, e ha un approccio globale”, ha dichiarato a Monaco Info.

Potrete visitare la mostra a Villa Paloma fino al 7 aprile 2024.