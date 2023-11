“Mio padre mi ha trasmesso l’amore per il circo”: la Principessa Stéphanie rende omaggio al Principe Ranieri III con una mostra

La Principessa ha voluto creare una mostra dedicata al circo, inaugurata martedì 21 novembre dalla Famiglia Principesca.

Entrando nell’ex spazio dedicato alla Collezione di automobili del Principe, sulle Terrasses de Fontvieille, il sole lascia il posto a una luce soffusa sotto il tendone rosso e bianco! È qui che prende vita una mostra straordinaria dedicata al circo, e più precisamente al Festival Internazionale voluto dal Principe Ranieri III.

Costumi, documenti ufficiali, foto e video d’archivio, oggetti di scena, modellini… Questa mostra celebra due anniversari: i 50 anni del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e i 100 anni dalla nascita del Principe Ranieri III. “Tempismo perfetto. È una coincidenza incredibile”, sorride la Principessa Stéphanie, ideatrice di questo grande progetto intitolato “Le Prince au Cœur du Cirque” (Il Principe al centro del Circo).

“Mio padre mi ha trasmesso l’amore per il circo nel mio essere più profondo, ce l’ho nel sangue”, aggiunge la Principessa, che è lieta di lavorare con Charlène Dray, ex allieva del Pavillon Bosio, dottoressa in studi circensi e curatrice scientifica della mostra.

Cinquant’anni di storia

Dai clown agli acrobati, passando per gli animali, la mostra è il risultato dell’incredibile lavoro di ricerca negli archivi di cinquant’anni di Festival. “Abbiamo lavorato fianco a fianco, anche con i miei ricordi personali. Charlène ha cercato tra migliaia di foto e le abbiamo selezionata insieme”, racconta la Principessa Stéphanie.

Alla domanda sulla possibilità di creare un museo del circo a Monaco, la Principessa ha esclamato: “Che Dio vi ascolti, che il Principe vi ascolti, che la Santa Devota vi ascolti! È il mio più grande desiderio! (…) La fama di Monaco nel mondo passa anche attraverso il circo. So, per esempio, che in Cina Monaco era conosciuta prima per il circo e poi per il Gran Premio e il Principe. Penso quindi che sarebbe opportuno avere un museo del circo nel Principato, avrebbe un grande successo!”

In attesa di vedere, forse un giorno, la nascita di un progetto simile, i visitatori sono invitati a immergersi in cinquant’anni di storia, oscillando tra magia ed emozione. E come dice la Principessa, “questa è una mostra che va vista con calma. Non si deve visitare perché si ha mezz’ora a disposizione, sarebbe un peccato! Bisogna fermarsi, guardare i video e scoprire tutto. Non è una mostra che si può vedere in un attimo”.

L’esposizione rende anche omaggio al Principe Ranieri III, che fu un appassionato difensore dell’arte circense, trasferendola dal Ministero dell’Agricoltura francese al Ministero della Cultura, e fu uno dei primi a interessarsi del benessere degli animali. Ma non solo, la mostra è anche un omaggio ad artisti circensi storici come il clown Charlie Rivel, primo Clown d’Oro del Festival nel 1974, e il Monsieur Loyal monegasco, Petit Gougou.

Questa attenzione nei confronti del circo sarebbe certamente piaciuta al Principe Costruttore, che cinquant’anni fa nel suo discorso di apertura dichiarò: “Questo Festival è stato creato perché voi spettatori, attenti alle loro fatiche e al loro lavoro, possiate conoscergli meglio e così celebrarli al meglio”.

La Famiglia Principesca ha inaugurato l’esposizione

La sera del 21 novembre la mostra è stata inaugurata dal Principe Alberto II, dalla Principessa Stéphanie, da Louis Ducruet e da Camille Gottlieb.

Erano presenti anche il Ministro di Stato, Pierre Dartout, il Consigliere di Governo-Ministro dell’Interno, Patrice Cellario, e la Presidentessa del Consiglio Nazionale, Brigitte Boccone-Pagès. Il Principe Alberto II ha approfittato dell’occasione per firmare il libro dei visitatori.

Informazioni pratiche: