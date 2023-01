Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo: una 45ª edizione unica

La 45ª edizione del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo e la 10ª edizione di New Generation si svolgeranno contemporaneamente.

Dopo due anni di assenza per colpa della pandemia, il pubblico quest’anno potrà godere di un’edizione del davvero unica. Come? Alcuni numeri del festival New Generation saranno integrati nella programmazione abituale del Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo.

Fin dalla sua creazione nel 1974, a opera del Principe Ranieri III, il Festival Internazionale del Circo di Monte-Carlo premia ogni anno vari artisti internazionali. Giocolieri, trapezisti, maghi e altri talenti si contendono il “Clown” d’oro, d’argento o di bronzo.

La Principessa Stéphanie, Presidentessa del Festival dal 2005, insieme alla figlia maggiore Pauline Ducruet, nel 2012 ha deciso di creare New Generation, una competizione circense per i giovani artisti in erba. E proprio Pauline Ducruet è la presidentessa della giuria internazionale che ogni anno assegna il “Junior” d’oro, d’argento e di bronzo.

La lista degli artisti è apparsa in un video condiviso dal Palazzo del Principe di Monaco.

Informazioni e prenotazioni: