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45-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло: исключительный год

Автор: Paul Charoy
Опубликовано 18 января 2023
cirque monaco
© Дирекция по связям
Автор: Paul Charoy
- 18 января 2023

45-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло и 10-й фестиваль New Generation пройдут одновременно.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии в этом году фестиваль будет поистине уникальным. Номера фестиваля New Generation войдут в программу Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

Со дня своего основания Князем Ренье III в 1974 году Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло каждый год награждает иностранных артистов цирка. Жонглеры, воздушные акробаты, фокусники и прочие артисты борются за золотого, серебряного и бронзового «Клоуна».

В 2012 году Принцесса Стефания – президент фестиваля с 2005 года – решила основать со своей дочерью, Полин Дюкрюе, фестиваль New Generation – цирковой конкурс для молодых артистов. Полин Дюкрюе выступает председателем международного жюри конкурса и ежегодно вручает награды: золотой, серебряный и бронзовый «Юниор».

Список артистов можно найти на видео, предоставленном княжеским дворцом Монако.

Справки и бронирование: 

  • Билетные кассы открыты в шапито центра Фонвъей с понедельника по пятницу с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 18:00.
  • Бронирование по телефону +377 92 05 23 45 или на сайтах www.montecarlofestival.mc и www.francebillet.com.