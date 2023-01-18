45-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло: исключительный год

45-й Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло и 10-й фестиваль New Generation пройдут одновременно.

После двухлетнего перерыва из-за пандемии в этом году фестиваль будет поистине уникальным. Номера фестиваля New Generation войдут в программу Международного циркового фестиваля в Монте-Карло.

Со дня своего основания Князем Ренье III в 1974 году Международный цирковой фестиваль в Монте-Карло каждый год награждает иностранных артистов цирка. Жонглеры, воздушные акробаты, фокусники и прочие артисты борются за золотого, серебряного и бронзового «Клоуна».

В 2012 году Принцесса Стефания – президент фестиваля с 2005 года – решила основать со своей дочерью, Полин Дюкрюе, фестиваль New Generation – цирковой конкурс для молодых артистов. Полин Дюкрюе выступает председателем международного жюри конкурса и ежегодно вручает награды: золотой, серебряный и бронзовый «Юниор».

Список артистов можно найти на видео, предоставленном княжеским дворцом Монако.

Справки и бронирование: