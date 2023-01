Festival International du Cirque de Monte-Carlo : une 45ème édition unique

La 45ème édition du Festival International du Cirque de Monte-Carlo et le 10ème New Generation se dérouleront en même temps.

Après deux ans sans festival pour cause de pandémie, le public aura droit cette année à une édition unique. Pour ce faire, des numéros du festival New Generation seront intégrés dans la programmation habituelle du Festival International du Crique de Monte-Carlo.

Depuis sa création par le Prince Rainier III en 1974, le Festival International du Cirque de Monte-Carlo récompense chaque année des artistes internationaux. Jongleurs, trapézistes, magiciens et bien d’autres, tous espèrent remporter le « Clown » d’or, d’argent ou de bronze.

La Princesse Stéphanie, Présidente du Festival depuis 2005, décide de créer en 2012, avec sa fille ainée Pauline Ducruet, New Generation, une compétition de cirque pour les jeunes artistes en devenir. Pauline Ducruet est la présidente du jury international et remet, chaque année, le Junior d’Or, d’Argent et de Bronze.

La liste des artistes est à retrouver sur une vidéo partagée par le Palais Princier de Monaco.

