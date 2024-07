I 7 migliori casinò della Costa Azzurra

Per tutto il giorno, il casinò è animato da un balletto di auto di lusso © SBM

La Costa Azzurra, famosa per i suoi paesaggi soleggiati, il lusso e l’atmosfera glamour, è anche un paradiso per gli amanti del gioco d’azzardo.

Con i suoi tantissimi casinò, la regione offre una varietà di esperienze difficili da trovare altrove. Che siate giocatori esperti o semplicemente in cerca di una serata divertente, ecco una selezione dei 7 migliori casinò della Costa Azzurra da scoprire almeno una volta nella vita:

1. Casinò Barrière Le Croisette – Cannes:

Il Casinò Barrière Le Croisette Cannes © Wikimedia / Benoît Prieur

Sulla famosa Croisette di Cannes, questo iconico casinò vanta un ambiente sontuoso e un’atmosfera glamour. Con i suoi 3.000 m² è il più grande casinò della regione e si trova all’interno nell’incredibile Palais des Festivals et des Congrès, che ogni anno ospita il leggendario Festival di Cannes.

Con le sue 213 slot machine, il video poker e la roulette inglese elettronica, i classici giochi da tavolo (poker, texas hold’em, blackjack, roulette inglese) e una serie di intrattenimenti, il Casinò Barrière Le Croisette è una tappa obbligata per gli amanti del gioco d’azzardo e promette di regalare un viaggio in un altro universo. Fin dall’ingresso, un enorme acquario, decorazioni murali e statue dorate trasportano i visitatori in un altro mondo: quello del gioco.

Il casinò dispone anche di un bar e del ristorante Café Croisette al piano rialzato, dove gli artisti si esibiscono tra il palco e i tavoli da gioco in un ambiente sublime e accogliente.

Il Café Croisette del Casinò di Cannes © Casinò Barrière Le Croisette

Indirizzo : 1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes

: 1 Espace Lucien Barrière, 06400 Cannes Orari : aperto tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 3:00 e nei fine settimana fino alle 4:00 del mattino. I tavoli aprono a partire dalle 20:00.

: aperto tutti i giorni feriali dalle 10:00 alle 3:00 e nei fine settimana fino alle 4:00 del mattino. I tavoli aprono a partire dalle 20:00. Prezzo: ingresso gratuito con documento d’identità

2. Royal Casino JOA di Cannes-Mandelieu :

Il casinò JOA di Mandelieu e l’hotel Pullman © Casinò JOA Cannes-Mandelieu

Il casinò JOA di Mandelieu porta il concetto di casinò tradizionale a un nuovo livello. Con il suo slogan accattivante “Gioca, osa, divertiti” (in francese Jouez, Osez, Amusez-vous !), la struttura offre una serie di attività in collaborazione con l’adiacente hotel Pullman. In un unico luogo, potrete godervi la spiaggia privata o la piscina di giorno, il ristorante Blue Lemon di sera e il casinò per tutta la notte.

Vero e proprio luogo di divertimenti, questo moderno casinò offre un’esperienza di gioco unica, che unisce tradizione e innovazione. Con le sue 150 slot machine, i tavoli da gioco (roulette inglese, blackjack, texas hold’em e poker) e le aree relax, il JOA Mandelieu è il luogo ideale per divertirsi con gli amici e anche con la famiglia. Alcuni in spiaggia, altri al tavolo da gioco.

Il ristorante partner Blue Lemon © JOA Cannes-Mandelieu

Indirizzo : 605 Avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu-la-Napoule

: 605 Avenue du Général de Gaulle, 06210 Mandelieu-la-Napoule Orari : aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 4:00 del mattino.

: aperto tutti i giorni dalle 10:00 alle 4:00 del mattino. Prezzo: Ingresso gratuito con documento d’identità

3. Casinò Le Ruhl Nice:

L’ingresso illuminato del casinò Ruhl © Casinò Barrière Le Ruhl

Immergetevi nell’universo glamour del Casinò Barrière Le Ruhl Nice, situato sulla leggendaria Promenade des Anglais, di fronte al Mediterraneo.

Appena entrati, lasciatevi trasportare dall’arredamento scintillante del locale, con 282 slot machine, alcune delle quali sulla terrazza esterna con vista sul Mediterraneo. Al calar della sera, 19 tavoli da gioco aprono le danze con tutti i tradizionali giochi come il blackjack, la roulette inglese e il poker.

Ma il Casinò Barrière Le Ruhl di Nizza è molto più di un semplice casinò. È anche un luogo di delizie gastronomiche e di intrattenimento. Il Golden Restaurant e i numerosi spettacoli proposti durante tutto l’anno nella sala con soffitto a volta affascineranno gli habitué e i visitatori di passaggio.

La sala da gioco © Casinò Barrière Le Ruhl

Indirizzo : 1 Promenade des Anglais, 06000 Nice

: 1 Promenade des Anglais, 06000 Nice Orari : aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 4:00.

: aperto tutti i giorni dalle 9:00 alle 4:00. Prezzo: ingresso gratuito con carta d’identità

4. Casinò Partouche Nice-Palais de la Méditerranée:

L’incredibile facciata del palazzo che ospita il casinò e l’hotel © Casinò Palais de la Méditerranée

La sua facciata, che gli è valsa la classificazione a monumento storico, è straordinaria. Situato nel cuore di Nizza, di fronte al Mediterraneo e alla Promenade des Anglais, il Casinò del Palais de la Méditerranée è un pezzo di storia.

Che siate appassionati di slot machine, giochi elettronici o tradizionali, troverete sicuramente quello che cercate tra le 170 slot machine, le 52 postazioni di gioco elettroniche e i 6 tavoli da gioco tradizionali, tra cui blackjack, poker e roulette inglese. Ogni mese vengono inoltre organizzati tornei regolari.

Per una pausa gourmet, fate una sosta al Bar, ideale per immergervi nell’atmosfera del casinò, oppure optate per il ristorante “Le Prom'” e la sua terrazza con vista mozzafiato sul mare.

La sala da gioco del casinò © Casinò Partouche – Palais de la Méditerranée

Indirizzo : 15 Promenade des Anglais, 06000 Nice

: 15 Promenade des Anglais, 06000 Nice Orari : aperto dalle 9:00 alle 3:00 nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato.

: aperto dalle 9:00 alle 3:00 nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato. Prezzo: ingresso gratuito con carta d’identità

5. Casinò di Beaulieu sur Mer:

La splendida facciata del Casinò di Beaulieu si affaccia sul Mar Mediterraneo© Casinò Beaulieu

Siete amanti degli splendidi edifici della Belle Epoque? Allora il Casinò di Beaulieu è il posto che fa per voi. Immerso in un paesaggio idilliaco con vista sul mare, il Casinò promette ai giocatori serate eleganti e raffinate.

Gli appassionati di giochi tradizionali apprezzeranno i 9 tavoli vista mare, aperti dalle 21:00, dove potranno giocare alla roulette, a blackjack, a punto banco e, naturalmente, a poker. Il casinò dispone anche di 75 slot machine all’avanguardia, dotate del sistema di pagamento TITO.

Il casinò vanta anche un bar/ristorante, “Le Baccara”, aperto a pranzo e a cena e anch’esso con vista sul mare. La ciliegina sulla torta? Durante l’estate il casinò ospita eventi speciali presso lo Sky Beach e vari spettacoli durante il resto dell’anno.

Le sale del casinò si affacciano sul Mediterraneo © Casinò Beaulieu-sur-Mer

Indirizzo : 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 Beaulieu Sur Mer

: 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 Beaulieu Sur Mer Orari : aperto dalle 10:00 alle 3:00 del mattino nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato.

: aperto dalle 10:00 alle 3:00 del mattino nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato. Prezzo: ingresso gratuito con carta d’identità

6. Casinò Barrière Menton:

L’edificio presenta dettagli in stile moresco © Casinò Barrière Menton

Appena ristrutturato e situato alla fine dei giardini Biovès, dove vengono esposte le sculture di limoni durante la Festa del Limone a febbraio, il Casinò Barrière Menton offre una vista impareggiabile sul mare.

Il palazzo, con la sua architettura Art Deco e gli elementi moreschi, vanta 162 slot machine, 7 macchine elettroniche per il blackjack, 29 macchine elettroniche per la roulette inglese, 2 tavoli di blackjack, 3 tavoli di roulette inglese e 1 tavolo di texas hold’em.

Il casinò si pone come vero e proprio locale polivalente. Organizza infatti serate a tema, concerti e one-man show. Infine, una discoteca e un ristorante completano l’offerta.

La magnifica vista del Casinò sul Mediterraneo © Casinò Barrière Menton

Indirizzo : 2 bis Avenue Félix Faure, 06500 Menton

: 2 bis Avenue Félix Faure, 06500 Menton Orari: aperto dalle 11:00 alle 3:00 nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato.

aperto dalle 11:00 alle 3:00 nei giorni feriali e fino alle 4:00 il venerdì e il sabato. Prezzo: ingresso gratuito con carta d’identità

7. Casinò di Monte-Carlo:

© Casinò di Monte Carlo / Facebook

È difficile fare un elenco dei più bei casinò della Costa Azzurra senza menzionare la leggenda di Monaco. Non servono presentazioni, il Casinò di Monte-Carlo è il simbolo del lusso e del glamour: un luogo leggendario che offre un’esperienza di gioco unica in un ambiente sfarzoso.

Blackjack, gioco dei dadi, roulette inglese, roulette francese, punto banco, texas hold’em, slot machine: al casinò di Monte-Carlo c’è l’imbarazzo della scelta. Avvolti da un’incredibile atmosfera, i giocatori si troveranno nel vero e proprio tempio del gioco d’azzardo.

Il casinò non si limita alle scommesse di lusso, ma offre anche due magnifici ristoranti: Le Salon Rose, con una vista mozzafiato sul Mediterraneo, e Le Train Bleu. Ci sono anche diversi bar situati negli splendidi locali, dove i visitatori possono ammirare gli arredi sfarzosi del casinò.

© SBM

Vera e propria attrazione turistica del Principato, si può visitare al mattino prima di indossare l’abito da sera. Inoltre, le persone a cui in Francia è vietato giocare d’azzardo possono accedere al casinò di Monaco.

Tutti i casinò presenti in questa lista richiedono un abbigliamento adeguato, poiché sono tutti casinò di lusso. Non sono ammessi pantaloncini, magliette, camicie a maniche corte e felpe.

E non dimenticate di portare con voi un documento d’identità per assicurarvi di poter entrare in questi luoghi unici.