Весь день перед казино вереницей дефилируют шикарные автомобили © SBM

Лазурный берег, знаменитый своими солнечными пейзажами, шиком и гламуром, – настоящий рай для любителей азартных игр.

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Многочисленные казино в регионе создают неповторимую и пеструю атмосферу. Будь вы заядлый игрок или просто хотите развлечься вечером, мы отобрали для вас 7 лучших казино Лазурного берега, в которых стоит побывать хоть раз в жизни:

1. Казино Barrière Le Croisette – Канны

Казино Barrière Le Croisette – Канны © Wikimedia / Бенуа Приёр (Benoît Prieur)

Это культовое казино стоит на знаменитой каннской Круазет, в роскошной и гламурной атмосфере. Крупнейшее казино региона (3 000 м²) растворилось в невероятном Дворце фестивалей и конгрессов, в котором ежегодно проходит Каннский кинофестиваль.

213 игровых автоматов, видеопокер и электронная английская рулетка, классические игровые столы (покер, техасский холдем, блэкджек, английская рулетка) и многочисленные развлекательные мероприятия… Казино Barrière Le Croisette безусловно является культовым местом для любителей азартных игр, уносящим их в иной мир. С самого порога огромный аквариум, стенные гравюры и позолоченные статуи переносят посетителей в волшебный мир игр.

В мезонине казино есть бар и ресторан Café Croisette, где выступают артисты – между сценой и игровыми столами – в великолепном и уютном интерьере.

Кафе Croisette при казино – Канны © Казино Barrière Le Croisette

Адрес : 1 Espace Lucien Barrière, 06400 Канны Pеклама »

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 03:00, в выходные – до 04:00. Игровые столы начинают работать в 20:00.

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

2. Royal Casino JOA – Канны-Мандельё

Казино JOA в Мандельё и отель Pullman © Казино JOA Канны-Мандельё

Казино JOA в Мандельё обновило имидж традиционного казино. Заводной девиз заведения – «Играйте, решайтесь, развлекайтесь!» Казино стоит на берегу моря и предлагает различные развлекательные мероприятия вместе с прилегающим отелем Pullman. В этом месте мы можете воспользоваться днем – частным пляжем или бассейном, вечером – рестораном Blue Lemon, а всю ночь – казино.

Настоящее место для праздников, это современное казино оставит незабываемые впечатления об игре, сочетая в себе традицию и инновации. 150 игровых автоматов, игровые столы (английская рулетка, блэкджек, техасский холдем и покер) и места для отдыха… JOA в Мандельё – идеальное место развлечения для друзей и даже для семей. Одни – на пляже, другие – за игрой.

Партнерский ресторан Blue Lemon © JOA Канны-Мандельё Pеклама »

Адрес : 605 Avenue du Général de Gaulle, 06210 Мандельё-ля-Напуль

Часы работы : ежедневно с 10:00 до 04:00.

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

3. Казино Le Ruhl – Ницца

Светлый вход в казино le Ruhl © Казино Barrière Le Ruhl

Окунитесь в гламурный мир казино Barrière Le Ruhl в Ницце, на легендарной Английской набережной Средиземного моря.

С самого порога вы переноситесь в пышный декор этого места с 282 игровыми автоматами, некоторые из которых стоят прямо на внешней террасе, выходящей на море. С наступлением ночи начинают работать 19 игровых столов со всеми традиционными азартными играми: блэкджек, английская рулетка и покер.

Но казино Barrière Le Ruhl в Ницце – не просто казино. Это также место гастрономии и развлечений. Golden Restaurant и многочисленные представления круглый год в зале с небесными сводами очаруют как завсегдатаев, так и случайных посетителей.

Игровой зал © Казино Barrière Le Ruhl

Адрес : 1 Promenade des Anglais, 06000 Ницца

Часы работы: ежедневно с 09:00 до 04:00.

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

4. Казино Partouche Palais de la Méditerranée – Ницца

Невероятный фасад казино и отеля © Казино Palais de la Méditerranée Pеклама »

Фасад, признанный памятником архитектуры, обязывает. Стоящее в самом центре Ниццы, у моря и Английской набережной, казино Palais de la Méditerranée является историческим местом.

Будь вы любителем игровых автоматов, электронных или традиционных игр, вы точно найдете свое счастье среди 170 игровых автоматов, 52 мест для электронных игр и 6 традиционных игровых столов, где можно сыграть в блэкджек, покер и английскую рулетку. Здесь же ежемесячно проводятся игровые турниры.

Перекусить можно в баре, чтобы погрузиться в атмосферу казино, или в ресторане Le Prom’ и на его террасе, открывающей захватывающий вид на голубую бездну.

Игровой зал казино © Казино Partouche – Palais de la Méditerranée

Адрес : 15 Promenade des Anglais, 06000 Ницца

Часы работы: ежедневно с 09:00 до 03:00, в пятницу и субботу – до 04:00. Pеклама »

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

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5. Казино Больё-сюр-Мер

Великолепный фасад казино в Больё возвышается над Средиземным морем © Казино в Больё

Вам нравятся изящные здания Прекрасной эпохи? Тогда казино в Больё – идеальное место для вас. Устроившись в райском месте напротив моря, казино гарантирует игрокам элегантные и изысканные вечера.

Любители традиционных игр могут насладиться 9 столами с видом на море, работающими с 21:00 и предлагающими рулетку, блэкджек, пунто-банко и, конечно, покер. В казино также стоит 75 современнейших игровых автоматов с системой оплаты билетами TITO.

Казино имеет бар-ресторан Le Baccara, открытый и днем и вечером и также открывающий вид на море. Вишенка на торте – все лето в казино проходят праздничные мероприятия в Sky Beach, а в другие времена года – различные представления.

Игровые залы казино выходят на море © Казино Beaulieu-sur-Mer

Адрес : 4 Avenue Fernand Dunan, 06310 Больё-сюр-Мер

Часы работы: ежедневно с 10:00 до 03:00, в пятницу и субботу – до 04:00.

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

6. Казино Barrière – Ментон

Отделка здания в маврском стиле © Казино Barrière в Ментоне

Недавно отреставрированное здание на краю садов Биовес, где выставляются живые скульптуры во время Праздника лимонов в феврале, казино Barrière открывает захватывающий вид не море.

Дворец в стиле ар-деко с маврскими акцентами располагает 162 игровыми автоматами, 7 электронными блэкджеками, 29 электронными английскими рулетками, двумя столами для блэкджека, 3 столами для английской рулетки и 1 столом для техасского холдем.

Казино представляется настоящим универсальным местом развлечений. Здесь проводятся тематические вечеринки, концерты и стендапы. Ночной клуб и ресторан дополняют предложение, позволяя полностью насладиться этим комплексом.

Великолепный вид из казино на Средиземное море © Казино Barrière в Ментоне

Адрес : 2 bis Avenue Félix Faure, 06500 Ментон

Часы работы: ежедневно с 11:00 до 03:00, в пятницу и субботу – до 04:00.

Вход: бесплатный вход по удостоверению личности

7. Казино Монте-Карло

© Казино Монте-Карло / Facebook

Говоря о красивейших казино Лазурного берега, нельзя не упомянуть легенду Монако. Презентации неуместны! Казино Монте-Карло – символ роскоши и гламура, легендарное место, оставляющее уникальные впечатления об игре в великолепной атмосфере.

Секреты живописи в Казино Монте-Карло

Блэкджек, крэпс, английская и французская рулетки, пунто-банко, техасский холдем, игровые автоматы – в казино Монте-Карло можно сыграть в любые игры. Благодаря великолепному интерьеру, игроки чувствуют себя в настоящем храме игры.

В казино можно не только поиграть, но и посетить великолепные рестораны – Le Salon Rose с захватывающим видом на Средиземное море и Le Train Bleu. Это роскошное место усажено несколькими барами в богатом убранстве, которое казино открывает своим посетителям.

© SBM

Эту настоящую туристическую достопримечательность Княжества можно посетить утром, прежде чем облачиться в вечерние наряды. Маленький бонус: лица, запрещенные во французских казино, имеют право поиграть в Монако.

Что нужно знать перед посещением казино Монте-Карло?

Все казино, представленные в нашей подборке, имеют дресс-код, соответствующий своей роскоши. Шорты, футболки, рубашки с коротким рукавом и толстовки запрещены.

Не забудьте взять с собой удостоверение личности для допуска в эти исключительные места!