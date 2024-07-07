Лучшие частные пляжи в окрестностях Монако

Адреса, отзывы, атмосфера и цены… Вот наша подробная подборка лучших частных пляжей на Лазурном берегу, где в вашем распоряжении комфортные шезлонги и многие другие удобства.

Столбик термометра ползёт вверх, небо ясное, и кажется, что лето на Лазурном берегу всё-таки наконец-то наступило! Самое время расчехлить свой лучший купальник и отправиться на комфортные частные пляжи. Представьте себя в шезлонге, с нежным шелестом волн на заднем плане и бокалом шампанского в руке. Добро пожаловать на Лазурный берег, где роскошь встречается со Средиземным морем в атмосфере элегантности и уюта частных пляжей.

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Между безмятежным лазурным морем и скалистыми утесами побережье Монако скрывает настоящие жемчужины – изысканные и спокойные частные пляжи. Присоединяйтесь к нам в этом гламурном путешествии, чтобы открыть для себя самые красивые уголки Княжества, где каждая песчинка манит к отдыху и расслаблению.

1. Maybourne La Plage — монегасская роскошь

© Maybourne Riviera

Расположенный под солнцем Лазурного берега, Maybourne La Plage — это сверкающая жемчужина Французской Ривьеры. Этот новый роскошный курорт, расположенный в Рокбрюн-Кап-Мартене, между Монако и Ментоном, быстро стал центром утонченности и изысканности, привлекая международных гостей, ищущих эксклюзивности и спокойствия.

Из бара-ресторана и с частного пляжа открываются захватывающие виды на море. Расположитесь на шезлонге с освежающим коктейлем в руке, прежде чем окунуться в кристально чистые воды Лазурного берега. Пока волны накатывают на берег, вы также можете насладиться блюдами средиземноморской кухни с оригинальным подходом.

Всего в двух шагах от вас находится один из самых легендарных ресторанов Лазурного берега: Loulou Pirate. Добраться сюда можно на машине или на частном катере с близлежащего пляжа Maybourne.

© Maybourne Riviera

Адрес: 42 avenue Winston Churchill, 06190 Рокбрюн-Кап-Мартен

Часы работы: Понедельник — воскресенье / Пляж: 10:00 — 18:00 / Ресторан: 12:00 — 16:30

Услуги и развлечения: частный пляж, бар, ресторан

Цена: дневной шезлонг — 150 евро, включая 70 евро кредита, которые можно потратить в баре на территории отеля.

Бронирование: +33 4 93 37 22 48

2. Cala Pulpo — богемный шик

© Cala Pulpo

Откройте для себя Cala Pulpo by Big T в Рокбрюн-Кап-Мартене, где искусство барбекю сочетается с богемной элегантностью Французской Ривьеры. Это новое заведение на берегу моря предлагает атмосферу, вдохновленную Миконосом и Лазурным берегом. Здесь вас ждут частный пляж и ресторан, где можно насладиться изысканными блюдами из выдержанного мяса, птицы, рыбы и морепродуктов на гриле.

Чтобы ваш день был по-настоящему расслабляющим, частный пляж Cala Pulpo предлагает множество услуг: диджей работает семь дней в неделю, ресторан с инновационной кухней на углях, удобная парковка и трансфер на катере.

© Cala Pulpo

Адрес: Plage du Golfe Bleu, 06190 Рокбрюн-Кап-Мартен

Время работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 19:00

Услуги и развлечения: частный пляж и ресторан

Цены: дневной шезлонг — 40 евро , шезлонг на первой линии — 50 евр о. В каждую услугу включены шезлонг, подушка, зонтик, столик и смузи. За полотенце придётся доплатить 10 евро.

, о. В каждую услугу включены шезлонг, подушка, зонтик, столик и смузи. За полотенце придётся доплатить 10 евро. Бронирование: +33 4 97 14 81 72

3. Bocca Mar — обязательное место в Ницце

© Bocca Mar

Bocca Mar — один из самых известных пляжей Ниццы — приглашает вас насладиться его престижным расположением в самом сердце Залива Ангелов. Расположенный на Английской набережной пляж предлагает уникальную террасу с солярием и рестораном прямо у моря. В ресторане можно отведать изысканные блюда провансальской кухни и морепродукты.

Ресторан Bocca Mar, с потрясающим видом на Залив Ангелов, отличается стильным и расслабляющим дизайном с использованием натуральных материалов, таких как плетеные изделия и бамбук. Удобные шезлонги, расставленные на знаменитой гальке Ниццы, позволяют посетителям в полной мере наслаждаться средиземноморским солнцем.

Это гораздо больше, чем просто частный пляж: это место, где каждый элемент создан для того, чтобы подарить мгновения роскоши и спокойствия. Для тех, кто ищет тихую гавань на берегу Средиземного моря, Bocca Mar — это непревзойденное место, символизирующее изысканность и абсолютную негу.

© Bocca Mar

Адрес: 15 Английская набережная, 06000 Ницца

Время работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 18:30

Услуги: частный пляж, ресторан и лаунж

Цены: дневные шезлонги 2, 3 и 4 линии — 30 евро с зонтиком; дневные шезлонги 1 линии — 40 евро с зонтиком и бесплатным приветственным коктейлем

с зонтиком; дневные шезлонги с зонтиком и бесплатным приветственным коктейлем Бронирование: +33 4 83 66 08 58

Ближайшая парковка: Parking Palais de la Méditerranée — 3 Rue du Congrès, 06000 Ницца

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4. La Spiaggetta dei Balzi Rossi — итальянский шик

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Добро пожаловать в эксклюзивный уголок между скалами и шумом моря. В La Spiaggetta dei Balzi Rossi вас ждут просторные шезлонги, музыка, подобранная специально для создания уютной атмосферы, и частный выход к морю.

Рядом находятся пещеры Бальци Росси (Красные скалы) — один из самых выдающихся археологических памятников Европы, где были найдены останки первых европейцев, включая кроманьонцев. Это место обладает уникальной атмосферой. Воды этого пляжа славятся своей чистотой и голубизной, что делает его идеальным для плавания и снорклинга.

Кроме плавания, пляж предлагает развлечения, такие как снорклинг, чтобы поближе познакомиться с местной морской жизнью. Spiaggetta dei Balzi Rossi — это место для эксклюзивного и спокойного отдыха на побережье, обогащённого удивительной природой и историей.

© La Spiaggetta dei Balzi Rossi

Адрес: Piazzale De Gasperi, 7 Frazione Grimaldi Inferiore, 18039 Вентимилья, Италия

Время работы: с понедельника по воскресенье, с 09:00 до 19:00

Услуги и развлечения: частный пляж и ресторан

Цены: выходные: шезлонг первой линии: 70 евро за день/ шезлонг второй и третьей линии: 60 евро за день. Будние дни: шезлонг первой линии: 55 евро за день. Шезлонг второй и третьей линии: 45 евро за день. В стоимость включены: зонтик, раздевалка, пляжное полотенце, горячий душ, трансфер, Wi-Fi и помощь спасателей.

шезлонг Шезлонг В стоимость включены: зонтик, раздевалка, пляжное полотенце, горячий душ, трансфер, Wi-Fi и помощь спасателей. Бронирование по телефону: +39 0184 227020

5. Baia Bella — экологически чистый и семейный пляж

© Baia Bella

Расположенный на пляже Petite Afrique в Больё-сюр-Мер частный пляж Baia Bella выделяется своей уникальной природной обстановкой и экологическим подходом. Находясь среди скал и кристально чистых вод, этот пляж предлагает неповторимый опыт отдыха, сочетающий роскошный комфорт и заботу об окружающей среде.

Baia Bella — первый углеродно-нейтральный пляж во Франции. Здесь используют экологически чистые местные материалы, системы рециркуляции воды и солнечные батареи. Также выставляются работы местных художников. Гости могут отдохнуть на удобных матрасах и насладиться изысканными блюдами средиземноморской кухни, дополнив их коктейлями и розовым вином.

Вечером пляж превращается в романтическое место с фонариками и тематическими вечеринками, создавая волшебную атмосферу. Baia Bella легко доступен: есть частная парковка и трансфер для яхт, что делает его идеальным местом для отдыха и роскоши на Лазурном берегу.

© Baia Bella

Адрес: Plage de la Petite Afrique, 06310 Больё-сюр-мер

Время работы: с понедельника по воскресенье, с 10:00 до 19:00

Услуги: частный пляж, ресторан и лаунж

Цены: дневной шезлонг — 28 евро , зонтик — 5 евро, аренда полотенец — 6 евро

, зонтик — 5 евро, аренда полотенец — 6 евро Бронирование: +33 4 93 01 11 00

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