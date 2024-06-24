La Plage & More – лучшее предложение, чтобы позагорать на берегу Средиземного моря

На Лазурном берегу трудно найти лучшее соотношение цены/качества. В этом году отель Méridien Beach Plaza в Монако блеснул своим предложением.

65 евро на человека в день – цена за полдня отдыха на берегу Средиземного моря. За эту цену вы получите не только лежак на единственном частном пляже Княжества, но и доступ во внутренний бассейн четырехзвездочного отеля, доступ во внешние бассейны, сауну, спортзал, а также развлечения в клубе для самых маленьких.

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Кроме того, вы сможете насладиться расслабляющими массажами и процедурами под соснами, которые предлагает Изабелла Виейра и ее команда, а также играми на воде и, естественно, освежающими коктейлями и четырьмя ресторанами отеля.

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Ресторан Muse в тени сосен © Le Méridien Beach Plaza

Трудно побить такое предложение, тем более что оно позволит вам просто уединиться в редкой атмосфере – бухте с кристально чистой водой в морском заповеднике Ларвотто. Это место, окруженное соснами, зеленью и морем, действительно располагает к покою.

Внешний бассейн отеля Méridien включен в предложение © Le Méridien Beach Plaza

Предложение особенно подходит детям: отель уделяет особое внимание их безупречному приему. В июле и августе детский клуб организует игровые мероприятия на тему морского мира, природы и искусства. Это отличный способ насладиться школьными каникулами и ознакомиться с окружающей средой.

В июле и августе Kids Club работает каждый день © Le Méridien Beach Plaza

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