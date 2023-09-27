Где будущие молодожёны могут найти свой наряд мечты в Монако?

Мы отобрали для вас салон свадебных платьев и магазин мужской одежды в самом сердце Монако.

В поисках идеального свадебного наряда не обязательно пересекать границы – Монако предлагает все необходимое для женихов и невест. Так как дамам принято уступать, мы начнем наше путешествие с уютного бутика Organza, расположенного на улице Гримальди, где посетителей радушно встретит очаровательная Беатрис Кастелен (Béatrice Castelain).

Organza: ваше уникальное платье — всего за час

Благодаря тринадцатилетнему опыту Беатрис с уверенностью поможет вам выбрать модель, идеально подходящую вашей фигуре. Специалист по свадебной моде предлагает будущим невестам возможность создать уникальный наряд согласно их желаниям, подобрав комплиментарный фасон и различные элементы: от рукавов и пуговиц до юбки (брюк) и верха.

Всего за час невесты могут создать своё платье мечты. «Такой процесс часто превращается в теплое и радостное событие, в котором участвуют друзья и семья. Получившийся наряд уникален, и при желании после торжества его можно будет доработать и трансформировать в новое платье», – делится владелица бутика, которая постоянно совершенствует свое мастерство под руководством экспертов из престижных парижских модных домов.

Свадьба в Монако

В Organza вас ждет богатый выбор аксессуаров: от фаты и шляп до обуви, а также изысканные вечерние туалеты для гостей. – © Monaco Tribune.

Для тех, кто имеет четкое представление о своем идеальном платье, специалист по созданию свадебных нарядов предлагает услуги индивидуального пошива. «Если невеста приходит к нам с фотографией или эскизом, мы способны воплотить ее мечту в реальность примерно за полгода», — отмечает Беатрис. Несмотря на разнообразие выбора цены остаются приемлемыми: от 1500 евро.

Беатрис Кастелен отмечает, что возраст клиенток — не помеха для образа. «Одной из моих последних клиенток уже исполнилось 79 лет. Она обладала редкой элегантностью и приехала из Лондона в Монако, чтобы сшить платье своей мечты». Множество знаменитостей, включая членов Княжеской семьи, выбирают этот уютный бутик для пошива своих платьев.

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Crisoni — марка мужских костюмов родом из Монако

Уроженец Швейцарии с утончённым итальянским стилем Андреас Алленбах (Andreas Allenbach) с 17 лет посвятил себя миру моды. «Я всегда чувствовал связь с этой страной», — улыбается основатель двух магазинов Crisoni, расположенных в районе Кондамин в Монако. Магазины Crisoni известны своим высоким качеством и широким спросом на свадебные и торжественные наряды, особенно смокинги. Это не удивительно, учитывая множество мероприятий, проходящих в Княжестве. Успех был настолько велик, что Андреас Алленбах даже открыл второй магазин. Первый бутик на улице имени Принцессы Каролины теперь специализируется на продаже готовой одежды, а второй, расположенный всего в нескольких шагах на улице Гримальди, — на индивидуальном пошиве.

«Ателье расположено непосредственно в бутике, что позволяет клиентам наблюдать за процессом создания их нарядов. У нас можно создать костюм за 2-3 месяца, за исключением особых случаев. В прошлом году клиент пришел к нам в пятницу вечером в 18:30, сообщив, что женится на следующее утро в 10 часов в мэрии. Мы, конечно, выбрали вариант готовой одежды, но благодаря нашей собственной мастерской, всю ночь подгоняли костюм по фигуре, и утром он пришел переодеться прямо в магазин. Я лично помогал ему», — вспоминает резидент Монако, который признает удобство иметь собственную мастерскую, особенно зная, что «многие мужчины худеют за несколько недель до свадьбы».

В бутике Crisoni каждый клиент может создать индивидуализированный образ с помощью обширной коллекции тканей высокого качества, включая эксклюзивные предложения от марки Loro Piana – © Monaco Tribune

Ассортимент аксессуаров в Crisoni не уступает разнообразию бутика Organza. Он включает в себя ремни, обувь, запонки, галстуки и многое другое. Андреас Алленбах предпочитает сотрудничество с небольшими семейными предприятиями, чаще всего расположенными в Италии. Средняя стоимость костюма в Crisoni составляет 1200 евро, что делает бутик доступным для широкого круга клиентов.

Андреас отмечает: «Местные жители предпочитают монегасские бренды, а туристы с удовольствием приобретают сувениры из Монте-Карло. Однако стоит отметить, что 90% нашей клиентуры составляют местные жители». Говоря о модных тенденциях, специалист отметил, что цвет «электрик» по-прежнему остается в топе, несмотря на растущий спрос на разноцветные варианты. «Сейчас мужчины все чаще выбирают розовый, зеленый цвета, а также необычные дизайны подкладки пиджаков. Мы предлагаем персонализировать костюм: например, добавить вышитые инициалы или дату свадьбы. В мире индивидуального пошива нет границ, мы способны создать по-настоящему уникальные изделия с тщательно продуманными деталями».

В бутике Crisoni совершали покупки многие местные знаменитости, и Андреас гордится возможностью сотрудничать с различными учреждениями и ассоциациями Княжества. Так, Андреас Алленбах не без гордости вспоминает, как одевал монегасскую делегацию, включая государя, на Олимпийских играх в Токио.