Свадьба в Монако: самые популярные места для брачных торжеств в Княжестве

Считается, что правильно выбранное место – половина успеха. Предлагаем вам немного поразмышлять на эту тему, ведь редакция Monaco Tribune подготовила обзор самых желанных свадебных площадок Княжества для будущих молодоженов.

Написать статью о свадьбах и не упомянуть великолепие, эстетику и атмосферу такого события невозможно. Свадьба оставляет неизгладимые впечатления в памяти, по крайней мере, двух влюбленных. А для создания незабвенных воспоминаний у Княжества есть несколько архитектурных козырей в рукаве. Мы поинтересовались мнением нескольких экспертов в этой области.

Жемчужины среди свадебных площадок Монако

Есть одно особенное место, которое заставляет сердца будущих молодожёнов биться чаще при мысли отпраздновать свадьбу в Княжестве. Генеральный директор агентства по организации мероприятий JustUnlimited Monaco Жан-Кристофа Гётальс (Jean-Christophe Goethals) не задумываясь ответил: «Это «Звёздный зал».

Благодаря своей особой неповторимой атмосфере «Звёздный зал» стал традиционным местом проведения некоторых крупнейших мероприятий Монако. Ежегодно здесь проходят Бал Роз, Летний музыкальный фестиваль Монте-Карло и гала-вечер Красного Креста Монако, собирающие звёзд и знатных гостей на гламурные торжества. Уникальностью этого места является съемная крыша площадью 1 000 м² и панорамные окна, делающие каждое мероприятие волшебным.

«Звёздный зал» Спортинга Монте-Карло – Все права защищены

Проведение свадьбы в подобном месте требует солидных финансовых вложений и высокого уровня сервиса со стороны агентств. «Мы привыкли работать с требовательной аудиторией. Каждое мероприятие уникально, и у нас нет права на ошибку. Мы должны предоставить исключительное качество и сервис, который ожидают клиенты», — делится генеральный директор JustUnlimited, также отмечая высокий спрос на Monte-Carlo Bay.

Где найти наряд мечты для будущих молодожёнов в Монако?

Отель Monte-Carlo Bay & Resort. © Monte-Carlo SBM

«Данное место представляет собой более неформальный вариант по сравнению с другими знаковыми площадками Монако (…) Это популярный выбор для организации свадеб под открытым небом», — делится Софи Доде (Sophie Daudé), основательница одноименного агентства по организации мероприятий. «Эти локации просто созданы для проведения масштабных событий», — подчеркивает Жан-Кристоф Гётальс.

Большой популярностью пользуются необычные свадьбы на яхтах и других больших судах. «Это требует дополнительных организационных усилий, но подобных запросов у нас становится все больше». В социальной сети Facebook можно увидеть фотографии таких торжеств, проходящих у берегов Княжества.

Свадьба в Монако

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В Монако компания Monte-Carlo SBM активно использует свои эксклюзивные площадки для проведения не менее уникальных мероприятий. «Звёздный зал», Monte-Carlo Bay, Hôtel de Paris, Monte-Carlo Beach, зал Belle Époque в Hôtel Hermitage и даже клуб Jimmy’z Monte-Carlo…

Вдобавок к завораживающим декорациям, гостинично-ресторанный холдинг, как и другие специализированные организаторы мероприятий, пользуется преимуществами Лазурного берега. «Для иностранных гостей, особенно для тех, кто хочет устроить свадьбу в Монако, Hôtel de Paris предоставляет неповторимый опыт… Зал Empire отличается особой изысканностью», — делится Софи Доде.

Зал Belle Époque в Hôtel Hermitage, клуб Jimmy’z Monte-Carlo и Зал Empire в Hôtel de Paris – © Monte-Carlo SBM

«Нам очень повезло с климатом, который позволяет проводить свадьбы на открытом воздухе, а тут еще и море рядом! Множество людей мечтают пожениться в Монако или на Лазурном Берегу из-за необыкновенной красоты наших мест», — отмечал Жан-Кристоф Гётальс в интервью Monaco Info в прошлом году.

А за пределами Монако?

Иногда мечта находится всего в нескольких километрах от Княжества. «Hôtel du Cap Estel и Вилла Эфрусси-де-Ротшильд также пользуются большим спросом», — добавляет эксперт. Обе локации, расположенные в Эз-сюр-Мер и Сент-Жан-Кап-Ферра соответственно, отражают то, что будущие будущие молодожены ищут в Монако и на Лазурном Берегу: ощущение чуда.