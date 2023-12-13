Шоу, музыка, рестораны — где встретить Новый год в Монако?
Редакция Monaco Tribune отобрала для вас самые заманчивые предложения для встречи нового, 2024 года.
31 декабря приближается стремительными темпами. И если вы еще не решили, где встретить Новый год, мы подготовили подборку мест, где можно достойно отметить праздник.
1) Приходите потанцевать в Рождественскую деревню
Традиционная вечеринка в Рождественской деревне с чудесной атмосферой и танцевальной вечеринкой для встречи Нового года под руководством диджея начнётся с 21:00. Для «сов» и любителей праздника с 23:59 до 00:20 запланировано световое шоу фонтанов.
Обратите внимание, что в этом году в порту не будет ни фейерверков, ни шоу дронов.
- Вход свободный
- Более подробная информация по телефону: +377 93 15 06 03
2) Изысканные ужины в лучших ресторанах
Канун Нового года обычно ассоциируется с праздничным столом, и многие рестораны Княжества готовятся радушно принять гостей, приготовив свои фирменные блюда. Вот наш краткий, но не исчерпывающий обзор!
- MayaBay: вас ждут волшебство «ночи фонариков» с 19:30 под аккомпанемент живой музыки и вкуснейшие блюда азиатской кухни. Более подробная информация и бронирование — на сайте MayaBay Monaco или по телефону +377 97 70 74 67. Стоимость — около 400 евро на человека.
- Le Before: изысканное меню с шампанским Moët & Chandon в атмосфере гламура. Музыкальное сопровождение добавит празднованию особый шарм. Более подробная информация и бронирование — на сайте Before Monaco или по телефону: 99 90 80 30. Стоимость – 150 евро на человека.
- Niwaki: вас ждёт сочетание азиатских блюд и живой музыки от диджея — вот заманчивая программа Niwaki на новогоднюю ночь. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 92 00 37 00 или по электронной почте contact@theniwaki.com. Стоимость — 250 евро на человека (по меню). Стоимость новогоднего меню из 7 блюд с бокалом шампанского — 350 евро на человека.
- Yoshi Monaco: сказочный отель Hôtel Métropole предлагает меню Nenmatsu 2024 с восхитительными блюдами японской кухни. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 93 15 13 13 или по электронной почте yoshi@metropole.com. Стоимость — 350 евро на человека (без учёта напитков).
- Les Ambassadeurs by Christophe Cussac: новый ресторан для гурманов в Hôtel Métropole приглашает вас на впечатляющий новогодний вечер с исключительным ужином и чудесным шоу из пяти частей. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 93 15 15 10 или или по электронной почте restaurant@metropole.com. Стоимость — 975 евро на человека (без учета напитков).
Столики в следующих заведениях можно забронировать непосредственно на сайте компании Société des Bains de Mer.
- Le Louis XV — Ален Дюкасс в Hôtel de Paris: изысканное меню по цене 1200 евро на человека без учета напитков. Дополнительно предлагается подбор вина к выбранным блюда за 500 евро на человека.
- Le Grill: предлагает единое меню за 990 евро на человека (без учета напитков).
- La Salle Empire: ужин и шоу стоимостью 1200 евро на человека, включая подбор изысканных вин к выбранным блюдам.
- Le Bar Américain: живая музыка начиная с 22:00. Минимальная стоимость составляет 750 евро на человека.
- Le Salon Rose: праздничные блюда по меню и развлекательная программа.
- Le Train Bleu: праздничные блюда по меню и развлекательная программа.
- L’Orange Verte par Marcel Ravin: меню от шеф-повара Марселя Равена, удостоенного нескольких звёзд «Мишлен», стоимость — 610 евро на человека, включая 1/2 бутылки Comtes de Champagne. Начало — в 20:00.
- Espace Calypso: предлагает меню за 395 евро на человека, включая 1/2 бутылки шампанского Taittinger Prélude Grands Crus, вечер с живой музыкой.
- Blue Gin: аперитив подаётся с 18:00 до 22:00. Начало вечеринки — в 23:00. Минимальная стоимость стола составляет 350 евро (столик рассчитан на двоих). В программе – живой сет от диджея, фейерверк в полночь и увлекательные магические трюки.
- Pavyllon Monte-Carlo: шеф-повар Янник Аллено, обладатель звезды «Мишлен», представляет меню из 6 блюд за 990 евро на человека, включая бокал шампанского. Винная карта оплачивается отдельно.
- Salle Belle Epoque: меню из 5 блюд за 700 евро на взрослого и 350 евро на ребенка до 12 лет, включая 1/2 бутылки шампанского, воду, кофе и музыкальную развлекательную программу. Начало — в 20:00.
- Le Limùn: предлагает новогодний ужин по меню с 19:00.
- Le Crystal Bar: аперитив с коктейлем и 4 канапе за 40 евро на человека. Открывается в 19:00.
3) Легендарные шоу и мюзиклы на лучших подмостках страны
Если вы хотите завершить год великолепным шоу, Монако предлагает три потрясающих представления: во-первых, «Призрак оперы» в Опере Монте-Карло. Первый мюзикл начнется в 15:00 (все билеты уже распроданы), а второй – в 20:00. И для последнего, чтобы соответствовать теме, вам предлагается выбрать костюм и надеть свою лучшую маску!
Любители балета могут заново открыть для себя еще одну классику – «Кармен». Произведение в исполнении Балета Монте-Карло начнётся в Гримальди Форуме в 19:30. Зрители увидят страстную и энергичную Кармен сквозь призму хореографа Йохана Ингера (Johan Inger). Последний даже получил премию фестиваля Benois de la Danse в 2016 году за эту уникальную постановку.
И напоследок, для поклонников драматического искусства, Театр Муз представляет спектакль «Наис». Первый показ начнётся в 20:00, второй — в 22:15, отмечая приближение Нового года. Постановка, основанная на экранизации романа Эмиля Золя Марселем Паньолем, рассказывает о Туане, горбуне с несгибаемым духом оптимизма. Влюбленный в дочь сурового крестьянина Наис Туан сталкивается с тем, что его возлюбленная не видит никого, кроме Фредерика, юношм из среднего класса. С наступлением лета молодые люди погружаются в мир чувственных радостей, запрещенных их социальными различиями…
- «Призрак оперы»: от 170 до 280 евро на сайте montecarloticket или по телефону +377 92 00 13 70
- «Кармен»: от 45 до 59 евро (молодежный тариф: 25 евро) на сайте montecarloticket или по телефону +377 99 99 30 00
- «Наис»: 49,50 евро на сайте Театра Муз или по телефону +377 97 98 10 93
4) Ночь в ритме любимой музыки
Для любителей вечеринок некоторые заведения Монако подготовили развлекательную программу до самого утра! Начнем с легендарного «Звёздного зала», который отдаст дань уважения знаменитой группе ABBA с уникальным ужином и шоу в 8 вечера. Вас ждут нетленные хиты Dancing Queen, Waterloo или Mamma Mia в одном из самых красивых залов Монако.
Jimmy’z, разумеется, также будет встречать Новый год под звуки праздничного сета от диджеев Dosh и Rawdølff. Вечеринка начнется в 11 вечера, и атмосфера будет просто потрясающей!
В Buddha-Bar также будет организован незабываемый вечер с миксами от DJ Akram, DJ Papa и DJ Renaud. А для тех, кто хочет побаловать себя, заведение предлагает исключительное меню новогодней ночи.
Twiga Monte-Carlo также приглашает вас встретить Новый год. Пока что заведение держит приготовления в секрете, но одно можно сказать точно: вы встретите 2024 год стильно!
И наконец, если вы отправляетесь в MK Club, позаботьтесь о том, чтобы хорошо выспаться накануне: клуб приглашает вас с 10 вечера до 7 утра, чтобы встретить Новый год в гламурной и модной атмосфере!
- The Show — A Tribute to ABBA: 665 (входной билет, меню из 4 блюд с ½ бутылки шампанского Ruinart) / информация по телефону +377 98 06 36 36, бронирование на сайте Société des Bains de Mer
- Jimmy’z Monte-Carlo: информация по телефону +377 98 06 70 68
- Buddha-Bar Monte-Carlo: информация по телефону +377 98 06 19 19
- Twiga Monte-Carlo: информация по телефону +377 99 99 25 50
- MK Club: столики от 1000 евро, более подробная информация и бронирование по телефону 06 43 91 47 35