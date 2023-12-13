Шоу, музыка, рестораны — где встретить Новый год в Монако?

Редакция Monaco Tribune отобрала для вас самые заманчивые предложения для встречи нового, 2024 года.

31 декабря приближается стремительными темпами. И если вы еще не решили, где встретить Новый год, мы подготовили подборку мест, где можно достойно отметить праздник.

1) Приходите потанцевать в Рождественскую деревню

В Рождественской деревне также есть шале, где можно подкрепиться и выпить горячего шоколада — © Эд Райт / Мэрия Монако

Традиционная вечеринка в Рождественской деревне с чудесной атмосферой и танцевальной вечеринкой для встречи Нового года под руководством диджея начнётся с 21:00. Для «сов» и любителей праздника с 23:59 до 00:20 запланировано световое шоу фонтанов.

Обратите внимание, что в этом году в порту не будет ни фейерверков, ни шоу дронов.

Вход свободный

Более подробная информация по телефону: +377 93 15 06 03

2) Изысканные ужины в лучших ресторанах

Канун Нового года обычно ассоциируется с праздничным столом, и многие рестораны Княжества готовятся радушно принять гостей, приготовив свои фирменные блюда. Вот наш краткий, но не исчерпывающий обзор!

Ресторан MayaBay готовит «ночь волшебных фонариков» – © MayaBay

MayaBay: вас ждут волшебство «ночи фонариков» с 19:30 под аккомпанемент живой музыки и вкуснейшие блюда азиатской кухни. Более подробная информация и бронирование — на сайте MayaBay Monaco или по телефону +377 97 70 74 67. Стоимость — около 400 евро на человека.

вас ждут волшебство «ночи фонариков» с 19:30 под аккомпанемент живой музыки и вкуснейшие блюда азиатской кухни. Более подробная информация и бронирование — на сайте MayaBay Monaco или по телефону +377 97 70 74 67. Стоимость — около 400 евро на человека. Le Before: изысканное меню с шампанским Moët & Chandon в атмосфере гламура. Музыкальное сопровождение добавит празднованию особый шарм. Более подробная информация и бронирование — на сайте Before Monaco или по телефону: 99 90 80 30. Стоимость – 150 евро на человека.

изысканное меню с шампанским Moët & Chandon в атмосфере гламура. Музыкальное сопровождение добавит празднованию особый шарм. Более подробная информация и бронирование — на сайте Before Monaco или по телефону: 99 90 80 30. Стоимость – 150 евро на человека. Niwaki: вас ждёт сочетание азиатских блюд и живой музыки от диджея — вот заманчивая программа Niwaki на новогоднюю ночь. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 92 00 37 00 или по электронной почте contact@theniwaki.com. Стоимость — 250 евро на человека (по меню). Стоимость новогоднего меню из 7 блюд с бокалом шампанского — 350 евро на человека.

вас ждёт сочетание азиатских блюд и живой музыки от диджея — вот заманчивая программа Niwaki на новогоднюю ночь. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 92 00 37 00 или по электронной почте contact@theniwaki.com. Стоимость — 250 евро на человека (по меню). Стоимость новогоднего меню из 7 блюд с бокалом шампанского — 350 евро на человека. Yoshi Monaco : сказочный отель Hôtel Métropole предлагает меню Nenmatsu 2024 с восхитительными блюдами японской кухни. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 93 15 13 13 или по электронной почте yoshi@metropole.com. Стоимость — 350 евро на человека (без учёта напитков).

: сказочный отель Hôtel Métropole предлагает меню Nenmatsu 2024 с восхитительными блюдами японской кухни. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 93 15 13 13 или по электронной почте yoshi@metropole.com. Стоимость — 350 евро на человека (без учёта напитков). Les Ambassadeurs by Christophe Cussac: новый ресторан для гурманов в Hôtel Métropole приглашает вас на впечатляющий новогодний вечер с исключительным ужином и чудесным шоу из пяти частей. Более подробная информация и бронирование по телефону +377 93 15 15 10 или или по электронной почте restaurant@metropole.com. Стоимость — 975 евро на человека (без учета напитков).

Столики в следующих заведениях можно забронировать непосредственно на сайте компании Société des Bains de Mer.

Le Blue Gin — © Monte-Carlo SBM

Le Louis XV — Ален Дюкасс в Hôtel de Paris: изысканное меню по цене 1200 евро на человека без учета напитков. Дополнительно предлагается подбор вина к выбранным блюда за 500 евро на человека.

изысканное меню по цене 1200 евро на человека без учета напитков. Дополнительно предлагается подбор вина к выбранным блюда за 500 евро на человека. Le Grill: предлагает единое меню за 990 евро на человека (без учета напитков).

предлагает единое меню за 990 евро на человека (без учета напитков). La Salle Empire : ужин и шоу стоимостью 1200 евро на человека, включая подбор изысканных вин к выбранным блюдам.

ужин и шоу стоимостью 1200 евро на человека, включая подбор изысканных вин к выбранным блюдам. Le Bar Am é ricain : живая музыка начиная с 22:00. Минимальная стоимость составляет 750 евро на человека.

: живая музыка начиная с 22:00. Минимальная стоимость составляет 750 евро на человека. Le Salon Rose : праздничные блюда по меню и развлекательная программа.

: праздничные блюда по меню и развлекательная программа. Le Train Bleu: праздничные блюда по меню и развлекательная программа.

праздничные блюда по меню и развлекательная программа. L’Orange Verte par Marcel Ravin : меню от шеф-повара Марселя Равена, удостоенного нескольких звёзд «Мишлен», стоимость — 610 евро на человека, включая 1/2 бутылки Comtes de Champagne. Начало — в 20:00.

: меню от шеф-повара Марселя Равена, удостоенного нескольких звёзд «Мишлен», стоимость — 610 евро на человека, включая 1/2 бутылки Comtes de Champagne. Начало — в 20:00. Espace Calypso : предлагает меню за 395 евро на человека, включая 1/2 бутылки шампанского Taittinger Prélude Grands Crus, вечер с живой музыкой.

: предлагает меню за 395 евро на человека, включая 1/2 бутылки шампанского Taittinger Prélude Grands Crus, вечер с живой музыкой. Blue Gin : аперитив подаётся с 18:00 до 22:00. Начало вечеринки — в 23:00. Минимальная стоимость стола составляет 350 евро (столик рассчитан на двоих). В программе – живой сет от диджея, фейерверк в полночь и увлекательные магические трюки.

: аперитив подаётся с 18:00 до 22:00. Начало вечеринки — в 23:00. Минимальная стоимость стола составляет 350 евро (столик рассчитан на двоих). В программе – живой сет от диджея, фейерверк в полночь и увлекательные магические трюки. Pavyllon Monte-Carlo : шеф-повар Янник Аллено, обладатель звезды «Мишлен», представляет меню из 6 блюд за 990 евро на человека, включая бокал шампанского. Винная карта оплачивается отдельно.

: шеф-повар Янник Аллено, обладатель звезды «Мишлен», представляет меню из 6 блюд за 990 евро на человека, включая бокал шампанского. Винная карта оплачивается отдельно. Salle Belle Epoque : меню из 5 блюд за 700 евро на взрослого и 350 евро на ребенка до 12 лет, включая 1/2 бутылки шампанского, воду, кофе и музыкальную развлекательную программу. Начало — в 20:00.

: меню из 5 блюд за 700 евро на взрослого и 350 евро на ребенка до 12 лет, включая 1/2 бутылки шампанского, воду, кофе и музыкальную развлекательную программу. Начало — в 20:00. Le Limùn : предлагает новогодний ужин по меню с 19:00.

: предлагает новогодний ужин по меню с 19:00. Le Crystal Bar: аперитив с коктейлем и 4 канапе за 40 евро на человека. Открывается в 19:00.

3) Легендарные шоу и мюзиклы на лучших подмостках страны

«Призрак оперы» — © Алессандро Пинна

Если вы хотите завершить год великолепным шоу, Монако предлагает три потрясающих представления: во-первых, «Призрак оперы» в Опере Монте-Карло. Первый мюзикл начнется в 15:00 (все билеты уже распроданы), а второй – в 20:00. И для последнего, чтобы соответствовать теме, вам предлагается выбрать костюм и надеть свою лучшую маску!

«Кармен» – © Балет Монте-Карло

Любители балета могут заново открыть для себя еще одну классику – «Кармен». Произведение в исполнении Балета Монте-Карло начнётся в Гримальди Форуме в 19:30. Зрители увидят страстную и энергичную Кармен сквозь призму хореографа Йохана Ингера (Johan Inger). Последний даже получил премию фестиваля Benois de la Danse в 2016 году за эту уникальную постановку.

«Наис» – © Театр Муз

И напоследок, для поклонников драматического искусства, Театр Муз представляет спектакль «Наис». Первый показ начнётся в 20:00, второй — в 22:15, отмечая приближение Нового года. Постановка, основанная на экранизации романа Эмиля Золя Марселем Паньолем, рассказывает о Туане, горбуне с несгибаемым духом оптимизма. Влюбленный в дочь сурового крестьянина Наис Туан сталкивается с тем, что его возлюбленная не видит никого, кроме Фредерика, юношм из среднего класса. С наступлением лета молодые люди погружаются в мир чувственных радостей, запрещенных их социальными различиями…

«Призрак оперы» : от 170 до 280 евро на сайте montecarloticket или по телефону +377 92 00 13 70

: от 170 до 280 евро на сайте montecarloticket или по телефону +377 92 00 13 70 «Кармен» : от 45 до 59 евро (молодежный тариф: 25 евро) на сайте montecarloticket или по телефону +377 99 99 30 00

: от 45 до 59 евро (молодежный тариф: 25 евро) на сайте montecarloticket или по телефону +377 99 99 30 00 «Наис»: 49,50 евро на сайте Театра Муз или по телефону +377 97 98 10 93

4) Ночь в ритме любимой музыки

Jimmy’z Monte-Carlo — © Monte-Carlo SBM

Для любителей вечеринок некоторые заведения Монако подготовили развлекательную программу до самого утра! Начнем с легендарного «Звёздного зала», который отдаст дань уважения знаменитой группе ABBA с уникальным ужином и шоу в 8 вечера. Вас ждут нетленные хиты Dancing Queen, Waterloo или Mamma Mia в одном из самых красивых залов Монако.

Jimmy’z, разумеется, также будет встречать Новый год под звуки праздничного сета от диджеев Dosh и Rawdølff. Вечеринка начнется в 11 вечера, и атмосфера будет просто потрясающей!

В Buddha-Bar также будет организован незабываемый вечер с миксами от DJ Akram, DJ Papa и DJ Renaud. А для тех, кто хочет побаловать себя, заведение предлагает исключительное меню новогодней ночи.

Twiga Monte-Carlo также приглашает вас встретить Новый год. Пока что заведение держит приготовления в секрете, но одно можно сказать точно: вы встретите 2024 год стильно!

И наконец, если вы отправляетесь в MK Club, позаботьтесь о том, чтобы хорошо выспаться накануне: клуб приглашает вас с 10 вечера до 7 утра, чтобы встретить Новый год в гламурной и модной атмосфере!