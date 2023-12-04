Программа Балета Монте-Карло на декабрь

От инклюзивного танца до почтения памяти Князя Ренье III… Скучно не будет!

14 декабря : «C’est Beau!» – спектакль балетных трупп 6è Sens и DKBEL

В рамках Monaco Dance Forum, проходящем в Grimaldi Forum, многие из вас смогут впервые познакомиться с инклюзивным танцем на спектакле «C’est beau!», поставленном театральными труппами 6e Sens и Dk-BEL с участием актеров с ограниченными возможностями. Вот уже два года как Балет Монте-Карло представляет трогательную и затейливую работу этих двух трупп, в частности, по случаю последнего фестиваля F(ê)aites de la danse!

15 и 16 декабря : «Sol Invictus» Эрве Куби

В июле этого года на этом мероприятии, собравшем более 20 000 человек на площади Казино, зрители смогли увидеть увертюру к спектаклю «Sol Invictus» Эрве Куби и его танцоров хип-хоп. Это совместное производство с Monaco Dance Forum будет представлено в своей полной версии в Grimaldi Forum. Параллельно со своей программой Monaco Dance Forum предложит творческие мастерские, перформансы, а также просмотр легендарного фильма «Carmen Jones» режиссера Отто Премингера.

20, 21, 22 и 23 декабря : «Дитя и волшебство» Жана-Кристофа Майо и «Вальс» Джорджа Баланчина

В рамках празднования столетнего юбилея Князя Ренье III Жан-Кристоф Майо предлагает публике свой новый спектакль «Дитя и волшебство», одно из самых любимых произведений Князя. Танцоры, музыканты, хористы… Этот широкомасштабный проект соберет на сцене Grimaldi Forum 240 артистов. Среди них – Балет Монте-Карло, Филармонический оркестр, хор Оперы Монте-Карло, Академия юных певцов с постановкой Чечилии Бартоли специально по этому случаю и, наконец, детский хор Академии Ренье III.

Прежде чем представить эту масштабную постановку, в которой Жан-Кристоф Майо рассказал о приключениях капризного ребенка, который видит, как животные и предметы, с которыми он плохо обращался, оживают и начинают ему мстить, Балет Монте-Карло представит «Вальс» Джорджа Баланчина. Возвращение к источникам этого балета, представленного 20 лет назад, который так любил Князь Ренье III, большой ценитель Мориса Равеля.

С 30 декабря 2023 по 4 января 2024 года: «Кармен» Йохана Ингера

Йохан Ингер продолжит эстафету с балетом «Кармен» в исполнении Балета Монте-Карло. Его версия этого шедевра была единогласно принята публикой и получила в 2016 году приз «Benois de la danse». На престижном хореографическом и музыкальном представлении танцоров будет снова сопровождать Филармонический оркестр Монте-Карло.

Полную программу и информацию о ценах на билеты можно найти на сайте Балета Монте-Карло.